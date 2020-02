Hochwasser: Bordenauer Brücke gesperrt

Neustadt/Bordenau (dgs). Sie gehörten zu den letzten, die am Dienstagmittag noch die Kreisstraße 335 zwischen Bordenau und Poggenhagen passieren konnten. Nachdem der Pegel der Leine aufgrund der anhaltenden Regenfälle in den vergangenen Tagen stündlich anstieg, sperrten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ronnenberg gestern gegen 14.30 Uhr die Durchfahrt. Um 15 Uhr hatte der Leine-Pegel bei Neustadt eine Höhe von 4,25 Metern erreicht und in Bordenau drückte das Wasser an der Brücke über die Alte Leine auf die Straße. „Eine Umleitung wird nicht extra ausgeschildert“, erklärt Neustadts Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Wie immer, muss der Verkehr über die Bundesstraße 6 ausweichen. In den letzten drei Tagen war der Pegel bei Neustadt um 1,65 Meter geklettert. Trend: weiter steigend.

