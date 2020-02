Brückenneubau in Himmelreich bereitet schon das Ende des Bahnübergangs vor

B 6/B 442: Rund 54.000 Quadratmeter Fläche müssen angekauft werden

Himmelreich (os). Nur noch am heutigen Mittwoch liegen die Planungsunterlagen für den Brückenneubau am Treffpunkt der Bundesstraßen 6 und 442 bei der Stadt Neustadt, Abteilung Tiefbau, zur Einsicht aus. Zwei Wochen lang haben Bürger dann noch Zeit, mögliche Einsprüche zu formulieren und an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zu senden. Deren Geschäftsbereich Nienburg hat den aktuellen Planungsstand erarbeitet, die Region Hannover führt das Planfeststellungsverfahren.

Die Ausmaße des neuen Bauwerks sind immens. Laut der Planunterlagen muss das Land rund 54.000 Quadratmeter zusätzlich erwerben, um das Projekt umsetzen zu können. Weiter sind in der Bauphase weitere knapp 10.000 Quadratmeter für die Bauausführung nötig, für deren Nutzung Besitzer entschädigt werden.

Auf 410 Seiten führen die digitalisierten Unterlagen umfangreich aus, wie das Bauwerk technisch umgesetzt werden soll, enthält aber auch schon Details zur wasserrechtlichen Bewertung und mögliche Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur. So müssen unter anderem 32 Bäume gefällt werden, zudem gehen 0,75 Hektar Lebensraum verloren, der zwar nicht in einem Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet liegt, dem aber ähnlich ist. Da der Vorfluter aus dem Moor - wie schon jetzt - weiter durch das Bauwerk fließt, ergeben sich umfangreiche Betrachtungen zu Gewässerbehandlung und Entwässerung.

Bis die laufenden Grundstücksverhandlungen und die weiteren Schritte von Planverfahren, Ausschreibung und Auftragsvergabe abgeschlossen sind, dauert es noch mindestens eineinhalb Jahre. „Wenn alles wirklich gut läuft, ist für Herbst 2021 mit dem Baubeginn zu rechnen“, sagt Uwe Schindler, Leiter des Geschäftsbereichs Nienburg.

Die Zuwegung zu Auffahrten, von Abfahrten sowie nach Himmelreich hinein ist über Kreisverkehre geplant. Je einer wird im Norden und Süden des Bauwerks eingerichtet. Nördlich der Brücke stellt der Kreisel zudem die Zeichen auf Zukunft: Die östliche Kreiselausfahrt führt Richtung Bahndamm in die Gemarkung. Dort soll mittelfristig der Anschluss an eine noch zu planende Brücke möglich sein, die den Bahnübergang in Himmelreich ersetzt. Der Ort würde damit zur Sackgasse, statt täglich von mehreren tausend Fahrzeugen im Durchgangsverkehr passiert zu werden.

Neben der Durchfahrt durch das Dorf ist dann auch ein weiterer „Weg“ nicht mehr eingeplant. Der bisher von Fußgängern nutzbare „Gerd-Peters-Tunnel“, der unter der Bundesstraße 6 hindurch den Ortskern mit den Häusern auf der Südseite verbindet, kommt in den Planungen nicht mehr vor. Der Radweg nach Nienburg wird demnach nicht mehr an Auf- und Abfahrt, sondern hinter den ersten Häusern neben der B 6 entlang geführt.

