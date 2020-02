Bach-Kantate in der Johanneskirche

Sonntag Gottesdienst mit dem Kammerchor Neustädter Land

Neustadt (r/dk). Für Jan Katzschke gehören Johann Sebastian Bachs Kantaten mit zum Kostbarsten, was die Musikgeschichte hervorgebracht hat: „Auf der ganzen Welt fasziniert und berührt seine Musik auch 300 Jahre nach ihrer Entstehung die Menschen“, so der Leiter des Kammerchors Neustädter Land. Am morgigen Sonntag, 9. Februar, wird um 10 Uhr im Gottesdienst der Johanneskirche nun Bachs Kantate BWV 144 „Nimm, was dein ist, und gehe hin“ erklingen. Mit frisch-forscher Musik verarbeitet der große Komponist hierin das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, über das Pastorin Anna Wißmann auch die Predigt halten wird. Der Kammerchor Neustädter Land wirkt mit hochkarätigen Solistinnen und Instrumentalisten aus Niedersachsen zusammen: Martina Nawrath (Sopran) und Marie-Sande Papenmeyer (Alt) singen die beiden Arien der Kantate und es spielen Anette Berryman (Oboe), Anne Röhrig (Violine), Birgit Fischer (Violine), Bettina Ihrig (Viola), Dorothee Palm (Violoncello) sowie Bernward Lohr (Orgelpositiv). Sie alle sind als Mitglieder der renommierten „Hannoverschen Hofkapelle“ Experten für Instrumente in der Bauweise des 18. Jahrhunderts, in dem Bach lebte und wirkte.

Seit einiger Zeit bereichert der Kammerchor Neustädter Land das musikalische Leben im Nordkreis, seit Kurzem befindet er sich in der Trägerschaft des neu gegründeten Vereines „Alte Musik im Neustädter Land“. Chorleiter und Vereinsvorsitzender Jan Katzschke freut sich über die Einladung der Johannesgemeinde, diesen Kantatengottesdienst zu gestalten: „So wird der Chor nun erstmals einen größeren musikalischen Akzent in der Kernstadt setzen.“ Foto: Ursula Klobasa

