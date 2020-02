B 6-Leinebrücke nächstes Wochenende voll gesperrt

Umleitungen durch die Kernstadt

Neustadt (os). Die Traglager der B 6-Brücke über die Leine müssen noch einmal korrigiert werden. Dafür wird die Bundesstraße im fraglichen Bereich vom Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Februar, in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Noch nicht endgültig geklärt sind die Umleitungsverläufe. Wie Fachbereichsleiterin Annette Plein in der Ratssitzung berichtete, soll möglichst versucht werden, den Bahnübergang Nienburger Straße nicht einzubinden. Die Ableitung in Richtung Hannover wird daher wohl über die Leinstraße erfolgen. In Richtung Nienburg wird der Verkehr entweder am Dammkrug oder erst an der Mecklenhorster Straße von der Bundesstraße geleitet. Die Ausweichroute führt durch die Kernstadt.

