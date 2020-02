Fallen Donnerstag die „Strabs“ im Rat - wenn ja, auch dauerhaft und wie?

Haushalt wird beschlossen - beides prüft die Kommunalaufsicht

Neustadt (os). Die ungeliebte Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs), über die bisher Anwohner an den Kosten für Straßen- und Gehwegserneuerungen beteiligt wurden, könnte in der Ratssitzung am Donnerstag fallen. Die SPD hatte die Abschaffung einst zum Thema gemacht und hätte wohl eine Mehrheit gefunden, zog seinerzeit aber aus Rücksicht auf Mehrheitspartner CDU zurück. Die nötigen Stimmen für die Abschaffung gelten zunächst als sicher - zumindest im Rat.

Die nächste Entscheidungsebene liegt bei der Region. Die Kommunalaufsicht muss der Abschaffung nämlich zustimmen. Die Prüfbehörde steht dem grundsätzlich kritisch gegenüber, wie aus einem Rundschreiben an die Hauptverwaltungsbeamten der Regionskommunen hervorgeht. Die Strabs seien „ein durch mittlerweile langjährig gesicherte Rechtsprechung und Gesetzeslage etabliertes Instrument zur (Mit-)Fiananzierung der Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben“, heißt es in dem Schreiben. Die Kommunalaufsicht werde daher - wie bisher - in jedem Einzelfall sehr genau prüfen, ob sie ihre Zustimmung versagt.

In Neustadt ist vor allem die SPD der Meinung, die wegfallenden Einnahmen würden sich schon durch Stelleneinsparungen nahezu kompensieren. Mindestens eine Stelle könnte laut der entsprechenden Drucksache wohl auch eingespart werden. Grundsteuererhöhungen sollen laut der Sozialdemokraten damit unnötig sein. „Steuern dienen zur Deckung der Ausgaben einer Kommune und dürfen nicht zweckgebunden werden. Spezielle Entgelte dagegen sind zweckgebunden einzusetzen“, heißt es in der Drucksache. Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz zieht bei der Finanzierung der Aufgaben „spezielle Entgelte“ ausdrücklich Steuern vor.

Immerhin: Bei Veröffentlichung der Beschlussdrucksache war noch fraglich, ob Fördermittel - etwa aus der Dorferneuerung - gefährdet seien, sollte es keine Strabs mehr geben. Auf NZ-Anfrage bestätigte die Verwaltung zwischenzeitlich, dass die Abschaffung „nicht förderschädlich“ sei.

Die Kommunalaufsicht wird die Abschaffung, sollte sie denn Donnerstag beschlossen werden, im Zuge der Haushaltsprüfung mit begutachten. Die Stadt Laatzen nimmt diesen Anlauf gerade zum zweiten Mal, jetzt mit einem Ausgleich über eine zehn Punkte höhere Grundsteuer. Im vergangenen Jahr hatte der dortige Rat die Abschaffung der Strabs beschlossen, die Kommunalaufsicht das aber mit Verweis auf eine Deckungslücke zurückgewiesen.

Auch wenn die Verwaltung an keiner Stelle direkt empfiehlt, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, finden sich in der Beschlussdrucksache doch zahlreiche Gegenargumente. Etwa der Hinweis, dass Kirchengrundstücke, Friedhöfe, Krankenhäuser, Grundstücke für den öffentlichen Dienst und weitere zwar bisher nach Strabs ebenfalls beitragspflichtig sind, bei einem grundsteuerfinanzierten Ausbau aber befreit wären und die Kosten auf alle anderen Eigentümer umgelegt würden. Im Falle einer Steuererhöhung könnten Beiträge über die Dauer der Zeit sogar höher ausfallen als mit der Strabs.

Haushalt steht

Nach langem Ringen steht zwischenzeitlich auch der Haushaltsentwurf 2020. Die Verwaltung geht für das begonnene Jahr von einem Haushaltsfehlbetrag von 6,664 Millionen Euro aus. Das Kreditvolumen für eigene Investitionen beträgt 33,336 Millionen Euro, die Nettoneuverschuldung 29,879 Millionen. Die Verpflichtungsermächtigungen (Kreditaufnahmen über mehrere Jahre) stiegen durch mehrere Projekte auf 38,755 Millionen Euro.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2404 vom 29.01.2020