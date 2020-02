KFZ-Zulassungsstelle öffnet weiter nur vormittags

Neue Mitarbeiter in der Einarbeitung

Neustadt (os). Behördengänge rund um Zulassungen und Um- oder Abmeldungen sind in der städtischen Zulassungsstelle auch weiterhin nur vormittags möglich. „Weil aufgrund eines längerfristigen krankheitsbedingten Ausfalls aktuell nur eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft zur Verfügung stehen, bleiben die seit dem 13. Januar eingeschränkten Öffnungszeiten bis auf Weiteres bestehen“, so Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Die Mitarbeiterinnen im Dienstgebäude am Schützenplatz sind also weiterhin montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 13.30 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr.

„Die Möglichkeit, statt eines Vormittags einen Nachmittag zu öffnen, besteht nicht. Alleinarbeit ist

im publikumsintensiven Bereich der Stadt Neustadt aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften nicht zulässig. Am Nachmittag arbeitet die Vollzeitkraft Großaufträge von Autohäusern und Firmen ab, für die im normalen Betriebsablauf keine Zeit bleibt“, erläutert Gleue.

So kann es zu Wartezeiten kommen, „bei sehr großem Kundenaufkommen kann es geschehen, dass die Zulassungsstelle schon deutlich vor der eigentlichen Schließzeit keine weiteren Kunden mehr für den jeweiligen Tag annehmen kann“.

Am kommenden Donnerstag, 6. Februar, bleibt die Zulassungsstelle am Schützenplatz komplett geschlossen. Wann die Zulassungsstelle in Neustadt wieder ihren Normalbetrieb aufnehmen kann, ist nach Gleues Worten derzeit nicht abzusehen. Eine neue Mitarbeiterin befindet sich aktuell in der Einarbeitungsphase, eine weitere soll demnächst zum Team stoßen. Die Einarbeitungsphase dauert aufgrund der hohen Komplexität des europäischen KFZ-Zulassungswesens erfahrungsgemäß mehrere Wochen.

Alternativ können Zulassungen auch im Bürgerbüro der Region Hannover durchgeführt werden. Das Büro befindet sich im Haus der Region, Hildesheimer Straße 20 in Hannover. Die Mitarbeiter sind ist per Telefon 0511/616-11000 zu erreichen.

„Die Stadt Neustadt bedauert die für alle Beteiligten äußerst unbefriedigende Situation, kann diese

aber kurzfristig nicht aus eigener Kraft ändern. Intern stehen keine anderen geeigneten Mitarbeiter zur Verfügung, die sich in KFZ-Zulassungsangelegenheiten

auskennen“, sagt der Verkehrskoordinator. „Andere regionsangehörige Kommunen können der Stadt Neustadt aktuell ebenfalls kein Personal zur Verfügung stellen.“

