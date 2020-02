Mehrere Pakete Marihuana und Kokain: Drogenhändler müssen mehrjährig in Haft

Vier Monate hat ein Hannoveraner mit Neustädter Komplizen verkauft

Neustadt (tma). „Bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ hat das Landgericht Hannover fünf Männern und zwei Frauen in einem langen Prozess seit Dezember vorgeworfen. Dabei sollen sie sich unter Anleitung des 32-jährigen Hannoveraners Rahil A. zusammengetan und arbeitsteilig den Verkauf von Marihuana und Kokain in Neustadt geplant und durchgeführt haben. Nun hat die Justiz teils strenge Haftstrafen von mehreren Jahren verhängt.

Mehrere dutzend Kilogramm der illegalen Rauschmittel seien in mindestens 24 dokumentierten Fällen zwischen Dezember 2017 und dem April 2018 an unbekannte Abnehmer verkauft worden. Bei einer großen Razzia im März 2018 sind die Aktivitäten endgültig aufgeflogen.

Die Staatsanwaltschaft schreibt den Verurteilten klare Rollen zu: „Im Zuge einer hierarchischen Struktur soll der Angeklagte A. die Organisation und Koordination übernommen haben, während ihm die Angeklagten K. und Y. unmittelbar untergeordnet gewesen sein sollen. Die weiteren Angeklagten sollen als sogenannte „Bunkerhalter“ fungiert beziehungsweise den Verkauf der Betäubungsmittel übernommen haben.“ Dabei unterscheiden sich die Strafen von den „hochrangigen“ Händlern und den jungen Neustädtern, die die Drogen lediglich auf eigenem Gelände verwahrt haben - eine Frau soll etwa Pakete zwischen Sitzpolstern versteckt haben.

Dafür erhielten sie, eine weitere Frau und zwei junge Männer nur „leichte Bewährungsstrafen“, wie Richter Dominik Thalmann berichtet. Beim Angeklagten Tim K. habe das Gericht so entschieden, weil das Jugendstrafrecht gelte.

Dafür wesentlich härter sind die Strafen für Rahil A. und seinen direkten Untergebenen Dimitrij K. - beide müssen für vier Jahre hinter Gitter. Letzterer wurde schon wegen eines anderen Falles zu einer aktuellen Haftstrafe verurteilt und soll den Großteil des Kokains gehandelt haben. Der 26-jährige Gökhan Y. muss zwei Jahre und neun Monaten verbüßen, er soll sich auf den Verkauf von Marihuana fokussiert haben. Allen drei Männern wurde eine Entziehungskur verordnet.

Bei der Razzia wurden neben mehreren tausend Euro Bargeld auch teure Limousinen beim Haupttäter gesucht. Von den etwa 45.000 Euro Gewinn wurde der Großteil bei Rahil A. beschlagnahmt, die Mittelmänner haben nur Summen im vier- oder dreistelligen Bereich eingenommen.

