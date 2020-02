Auf den Hund gekommen

„Arek“ spielt seine Qualitäten in der Leine-Schule voll aus

Neustadt (os). Sie hat all ihren Mut zusammengenommen und damit dem Willen, die eigene Angst zu überwinden, zum Sieg verholfen. Doch als die Achtklässlerin dann den Ball, den sie für Schulhund „Arek“ werfen möchte, wie viele Mitschüler vor ihr, nicht loslässt und die Vorderpfoten des Berner Sennenhundes vor ihr den Boden verlassen ist es um ihre Beherrschung geschehen. Bleich setzt sie sich wieder zwischen ihre Klassenkameraden, Tränen laufen ihr über die Wangen. Es soll nur noch wenige Minuten dauern, bis „Arek“ seine Qualitäten im Zusammenspiel mit Förderschullehrerin Anne-Katrin Polke bestens zur Geltung bringen kann.

Der Rüde ist noch nicht einmal zwei Jahre alt, aber dank der gut ausgeprägten Rassemerkmale eine stattliche Erscheinung. Doch genau in diesen Anlagen sind auch seine Vorzüge begründet. Das verträgliche, ruhige und ausgeglichene Wesen, die geringe Bellfreudigkeit und auch der wenig ausgeprägte Jagdinstinkt machen Berner Sennenhunde zu einer guten Wahl für den Einsatz als Schulhund. Seine Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten sowie die Rahmenbedingungen hat Polke in einem sechsseitigen Konzept zusammengefasst, das Basis der Arbeit mit dem Tier ist.

Der Vierbeiner gehört allerdings nicht der Leine-Schule, sondern ist das „Privatvergnügen“ von Familie Polke. Sein Einsatz in der Schule kostet die Bildungseinrichtung keinen Cent, auch die rund 1.500 Euro teure Ausbildung des Tieres haben seine Halter bezahlt. Ebenso die Versicherung und die häufige hygienische und gesundheitliche Vorsorge.

Anne-Kathrin, ihr Mann und ihre drei Kinder im Schulalter sind aber ein wichtiger Baustein in „Areks“ Sozialisation. Dadurch ist er den täglichen Umgang mit Kindern, auch das Ertragen von etwas höheren Lautstärken gewohnt - eine nicht zu unterschätzende Toleranzschwelle.

Nur Augenblicke nach der angstvollen Szene sitzt die Lehrerin bei dem Mädchen. „Das hast du ganz toll gemacht. Dass du dich überhaupt getraut hast, ist eine klasse Leistung“, sagt sie. „Arek“ ist derweil mit Inklusionsschüler Julian beschäftigt, aber ganz in der Nähe. Anne-Katrin Polke ruft den Rüden näher zu sich, dreht ihn aber mit dem Rücken zu der ängstlichen Schülerin. Sie redet weiter mit dem Mädchen - über ihren Versuch, über „Arek“, wie lieb er ist - und über das weiche Fell des Rüden. Und plötzlich liegt die Hand der Leine-Schülerin auf dem Rücken des Hundes. Der rührt sich keinen Millimeter von der Stelle - und gewinnt damit ein Stück Vertrauen, das ist dem Mädchen deutlich anzusehen.

Dieses Vertrauen hat sich der Berner Sennenhund auch bei Julian erarbeitet. Der Achtklässler hatte bei der ersten Begegnung mindestens Respekt vor dem Vierbeiner, wie sich Polke erinnert. Auf die Frage, ob „Arek“ jetzt sein Freund ist, antwortet der Schüler mit leuchtenden Augen: „Ja!“

Vor der Szene mit dem missglückten Wurf hatte Julian in der Pausenhalle nicht nur vorgeführt, was der Schulhund so kann, sondern auch die Regeln im Umgang mit „Arek“ erklärt. Noch vor wenigen Monaten wäre das undenkbar gewesen. Mit anderen sprechen war schwierig vor vielen anderen erst Recht. „Das Ziel ist, erst mit dem Hund zu sprechen, dann über den Hund mit anderen“, so die Förderschullehrerin. Die Kommandos, die Julian dem Rüden zuruft kommen klar und ohne Zögern, anders würden sie ihre Wirkung verfehlen. Eine Erfahrung, die er ebenso gut gelernt hat, wie die drei weiteren Schüler mit Förderbedarf, die ebenfalls noch mit „Arek“ arbeiten. Sowohl der klare Umgang mit dem Hund als auch die unmissverständliche Vermittlung der „Schulhund-Regeln“ steigern das Selbstbewusstsein und die Durchsetzungsfähigkeit.

Auch in Klassen kommt der Sennenhund zum Einsatz, wirkt dort nicht selten als Ruhepol. Vorher wird stets mit beteiligten Lehrern, Schülern und besonders auch den Eltern der Rahmen abgesteckt. Allergien sind nicht selten ein Ausschlusskriterium, auch auf Hundeangst wird immer Rücksicht genommen. Dann heißt es, die Regeln beherzigen: Nach dem Kontakt mit dem Hund immer die Hände mit Seife waschen ist eine. „Ihr wollt ja seine Haare hinterher nicht auf eurem Brot haben, oder“, fragt Polke rhetorisch. Immer nur einer darf den Hund rufen, an seinem Ruhe- und Rückzugsort wird er nie gestört und die Lehrerin hat das letzte Wort, was mit ihm passiert. Wenn die Klasse diese Regeln verinnerlicht hat, ist der Weg frei, damit „Arek“ seine Qualitäten auch hier voll ausspielen kann.

