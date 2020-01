Baugebiet Mandelsloh: Jetzt soll es eine Bürgerbefragung geben

Ratsmehrheit will nicht über die Köpfe hinweg entscheiden

Neustadt/Mandelsloh (dgs). Die einen reden vom „Luxus-Problem“ - die anderen von der „Angst vor Entscheidungen“. Fest steht, dass sich die Aufstellung eines Bebauungsplans in Mandelsloh erneut verzögert. Die Ratsmehrheit aus CDU/Grüne/Linke/UWG stellte am Montag im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung (USA) den Antrag auf eine Bürgerbefragung im Norden. Die Verwaltung soll zeitnah ein entsprechendes Durchführungskonzept vorlegen.

Für die Ratsmehrheit sei das Ergebnis einer solchen Befragung in jedem Fall bindend, erklärten die Kooperationspartner übereinstimmend. Bei beiden Baugebieten „Wiekfeld“ und „Steinhagen“ handele es sich aus seiner Sicht um „1-A-Lagen“, betonte CDU-Sprecher Heinz-Jürgen Richter. Den Streit, welches Baugebiet nun geeigneter sei, wertete er als „Luxus-Problem“.

Wie berichtet, hatte der Ortsrat Mandelsloh mehrfach kontrovers beraten. In der Sitzung vor Weihnachten kam es - auch nach innerparteilichen Querelen - zu einem Patt. „Wir wollen uns nicht vor einer Entscheidung drücken“, machte Richter deutlich, aber - egal wie sie ausfalle - sie würde sicher nicht zur „Befriedung“ in den betroffenen Dörfern beitragen. Es handele sich inzwischen um ein „reines Politikum“, meinte der UWG-Ratsherr Peter Hake. Um so wichtiger sei es, zu erfahren, was die Bürger eigentlich wollten.

Die SPD sprach sich vehement gegen eine Bürgerbefragung aus. „So schieben wir die dringend notwendige Siedlungsentwicklung immer weiter auf“, ärgerte sich die Ratspolitikerin Christina Schlicker. Das Vorgehen entspreche nicht den „demokratischen Gepflogenheiten“, kritisierte sie. Es habe ein - wenn auch knappes - Votum für das Wiekfeld gegeben. Schlicker nahm vor allem den Mandelsloher Ortsbürgermeister Günter Hahn ins Visier, „der das Ergebnis nicht akzeptieren“ wolle. „So wird Politikverdrossenheit geschürt“, lautete ihr Vorwurf. Das „Wiekfeld“ lasse sich gut in die dortige Quartiersentwicklung einbinden, Schule, Kindergarten und Sporthalle seien fußläufig erreichbar, führte die SPD weiter aus. Seit über 20 Jahren schon setzten sich der Arbeitskreis Dorfentwicklung und die Rieckenbergstiftung vor Ort für das Projekt ein.

Einen „entwaffnenden“ Vorschlag machte FDP-Ratsherr Thomas Iseke: „Warum entwickeln wir nicht beide Baugebiete?“ fragte er, erhielt aber für seinen Antrag keine Mehrheit - sicher weil die beiden Entwicklungsgesellschaften - GEG für das Wiekfeld und Volksbank für Steinhagen - sich dann gegenseitig Konkurrenz machen würden und nicht die entsprechenden Preise erzielen könnten, mutmaßte er.

