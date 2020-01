Ohne Punkt und Komma: Lehrerin malt Kindern bei Rechtschreibfehlern ins Gesicht

Nach Stellenwechsel fällt Pädagogin erneut in der Kernstadt auf

Mariensee/Neustadt (tma). Zwei bizarre Fälle von außergewöhnlich herabwürdigendem Verhalten gegen Kinder in Neustädter Grundschulen sind auf dem sozialen Netzwerk Twitter bekannt geworden und haben sich rasant in Elterngruppen verbreitet. Eine Lehrerin soll ihren Schülern bei Rechtschreibfehlern Punkte ins Gesicht gemalt haben.

Nach Informationen der Neustädter Zeitung sollen die Vorfälle in der Grundschule Mariensee passiert sein, die Schulleitung verweist aufgrund von Personendaten auf die Landesschulbehörde. Nach einem Stellenwechsel - ob es sich um eine forcierte Versetzung handelt ist unklar - unterrichtet die Pädagogin nun an der Michael Ende Schule. Die Schulleitung möchte eine Anfrage nicht kommentieren. Dem Vorstand des Elternbeirats der Grundschule sind die Informationen im Gespräch mit der Neustädter Zeitung noch gänzlich neu. Der Landesschulbehörde sei der Fall erst seit Mittwoch bekannt, sagt Sprecherin Bianca Trogisch. Zuvor sind auch der Schulleitung in Neustadt keine Auffälligkeiten gemeldet worden. „Wir gehen diesen Vorwürfen nun mit Hochdruck nach“, so Trogisch. „Ein solches Verhalten ist für eine Lehrkraft nicht angemessen.“ Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, werde die Schulbehörde „selbstverständlich umgehend alle erforderlichen Maßnahmen einleiten“.

Wie man diese Fälle behandeln soll, ist auch für Dr. Oliver Dierssen, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, schwierig. „Ich ordne das für mich als Körperverletzung ein. Es ist ein entwürdigendes Verhalten, was in die Intimsphäre der Kinder eingreift“, erklärt Dierssen.

