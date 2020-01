Nachfolger gefunden: HNO-Praxis im Ärztehaus öffnet wieder Anfang April

Fridolin Lindemann wechselt vom Nordstadtkrankenhaus

Mit seiner Frau Anica Bayerlein übernimmt Fridolin Lindemann die Praxis.

Neustadt (tma). Seine Kündigung ist schon eingereicht, Personal wird gesucht und die Praxis renoviert: Ab dem 1. April übernimmt Fridolin Lindemann die Hals-Nasen-Ohren-Praxis im Ärztehaus am Klinikum. Für die Patienten möchte er einen möglichst fließenden Übergang schaffen und ist dafür schon im engen Kontakt mit seinem Vorgänger Dr. Florian Faust. Entspannt tauschen sich beide aus, ein Patient müsse noch operiert werden, das solle Lindemann übernehmen.

„Ich habe über Kollegen gehört, dass die Praxis frei wird und so sind wir direkt ins Gespräch gekommen“, sagt der Facharzt. „Gesucht habe ich aus familiären Gründen schon länger, so kann ich mich mit meiner Frau niederlassen.“ Der Schichtdienst am Nordstadtkrankenhaus Hannover, seinem bisherigen Arbeitgeber, sei dafür nicht ideal, auch wenn ihm sein Beruf sehr am Herzen läge. Doch Parallelen zu seinen bisherigen Aufgaben gibt es auch in Neustadt. „Das Ziel ist natürlich erstmal, das Loch zu stopfen und eine vernünftige Patientenversorgung aufzubauen.“, erklärt der 39-Jährige. „Aber wir wollen auch einen engen Kontakt zum Klinikum pflegen.“

Dort will Lindemann, wie sein Vorgänger, operieren und möglichst stationär behandeln. Dazu gehören „kleinere HNO-Eingriffe“, wie die Behandlung einer Mittelohrentzündung oder ein Eingriff bei gestörten Nasenfunktionen. Dabei sollen ihm auch medizinische Fachangestellte helfen, die seine Frau Anica Bayerlein noch dringend sucht. Die Medizinstudentin kümmert sich um organisatorische und bürokratische Prozesse wie Bewerbungen, damit Lindemann sich auf die Patienten fokussieren kann. Doch ohne Fachkräfte sei dieses Vorhaben schwierig. „Damit steht und fällt das natürlich“, sagt Bayerlein. „Wir haben ja den Anspruch, eine hohe Patientenlast zu bearbeiten.“ Dafür hat sie eine kurze Pause in ihrem Studium eingelegt. Später können sich beide durchaus eine Gemeinschaftspraxis vorstellen.

Wohnhaft ist das Ehepaar in der Nähe von Rodenberg (Schaumburg), freut sich aber auf Neustadt. „Es wird eine spannende Zeit, man ersetzt ja zwei Generationen Faust“, sagt Lindemann. „Deswegen erhoffen wir uns Offenheit von den Patienten, wenn kleine Dinge anders ablaufen.“

