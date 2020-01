Außenstelle öffnet wohl erst zur Jahresmitte wieder

Ursache ist auch der Trojaner - Personal muss her

Seit dem Trojanerangriff dicht: Die Verwaltungsaußenstelle in Mandelsloh, In der Wiek. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mandelsloh (os). Nicht nur in der Kernstadt hat der Trojanerangriff die Verwaltungsarbeit nachhaltig erschwert, auch für die Schließung der Außenstelle „In der Wiek“ ist er maßgeblich verantwortlich. Bereits seit September müssen auch Bürger aus dem Nordkreis Pässe und Personalausweise direkt in Neustadt beantragen oder verlängern, ebenso wie alle weiteren Angelegenheiten, die vorher in Mandelsloh möglich waren.

Nach Auskunft von Stadtsprecherin Nadine Schley wird das mindestens noch bis zur Mitte dieses Jahres so bleiben. Dann soll die Außenstelle wieder öffnen. Fraglich ist aber, mit welcher Besetzung. Die bisherige Mitarbeiterin hat sich nach Informationen der Neustädter Zeitung zwischenzeitlich erfolgreich auf eine andere Stelle innerhalb der Verwaltung beworben und soll deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen. Zu Personalangelegenheiten äußert sich die Verwaltung aber strikt nur bei Führungskräften, so auch hier. „Das Bürgerbüro ist aber ohnehin sehr knapp besetzt“, sagt die Stadtsprecherin dann trotzdem. Außer funktionierender EDV ist für eine Wiedereröffnung also auch Personal nötig.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1088 vom 18.01.2020