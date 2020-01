Bauern machen mobil

Sternfahrten zum Jahresanfang in mehreren Städten

Aufbruch in aller Frühe: Auch aus dem Neustädter Land waren Landwirte dabei. Foto: Ritter vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (jr). Neues Jahr - neues Glück - gleiches Ziel. Erneut machten Landwirte mobil und auf ihre derzeitige Situation aufmerksam. Weiterhin im Fokus standen die Agrarpläne der Bundesregierung. So reihten sich am Freitag wiederum Schlepper aneinander und füllten die Straßen der Region. Zielorte der Demonstrationen waren Hannover und erstmals auch Bremen. Für Hannover stand fest, dass es voll werden würde, denn gleichzeitig zum Protest der Landwirtschaft wurde auch ein Protest „Fridays for Future“ erwartet, doch auch die Bremer Bevölkerung war auf gefüllte Straßen gefasst.

Aus Poggenhagen machten sich Landwirte Kai-Hinrich Wilhelms und Hendrik Kiel auf den Weg. Carl Alt aus Warmeloh, der sich mit dem Gedanken trägt, den elterlichen Betrieb mit Rindermast und Pferdehaltung nach der Schule zu übernehmen, schloss sich ihnen ebenfalls an. Von der Protestaktion erhofft er sich einerseits, dass „die Politiker unsere Not erkennen“, andererseits, dass „die Mitbürger verstehen, warum wir auf die Straße gehen“. Landwirte seien Praktiker und brauchen dringend weniger Bürokratie. Auch sei es an der Zeit, dass Deutschland seine Hausaufgaben mache und repräsentative Nitratmesswerte nach europäischem Standard melde, so Wilhelms. „Fakt ist, dass kein vernünftiger Ackerbau mehr betrieben werden kann, wenn wir die Pflanzen verhungern lassen“, erklärt er.

Auch Stephan Ruhnow-Thieße aus Schneeren hatte mit fünf seiner Berufskollegen aus dem Ort am Freitagmorgen den Weg nach Hannover angetreten. „Wir wollen ernstgenommen werden. Wir brauchen eine sachfundierte Landwirtschaftspolitik“, fordert der Landwirt.

Während aus Hannover, Bremen und anderenorts die Schlepper am Freitagabend wieder auf ihre Höfe zurückkehrten, fahren Schlepper in Berlin zum Auftakt der Grünen Woche am Samstag auf. Unter dem Motto „Agrarwende anpacken, Klima schützen - Bauern beim Umbau der Landwirtschaft unterstützen“ startet eine Trecker–Demo zum Agrarministergipfel mit Übergabe einer bäuerlichen Protestnote. Zu dieser Demonstration riefen 55 Organisationen der Bewegung „Wir haben es satt“ aus Landwirtschaft und Gesellschaft auf.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1088 vom 18.01.2020