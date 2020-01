Falsche Polizisten scheitern gleich 20 Mal

Polizei warnt: „Wir rufen nie an und fragen nach Geld oder Wertsachen“

Neustadt (os). Mindestens 20 Angerufene aus dem Neustädter Land haben gut reagiert und Betrügern so die mögliche Tour verdorben. Wie die Polizei berichtete, riefen am Montag in acht Haushalten falsche Polizeibeamte an und erkundigten sich nach Geld- oder Sachwerten der Bewohner. Keiner der Gesprächspartner fiel aber auf die Masche herein, alle meldeten die Anrufe der Polizei.

Die betont einmal mehr, dass niemals Polizisten mit Fragen nach Wertsachen bei Bürgern anrufen werden. Zu den aktuellen Fällen hoffen die Ermittler zudem auf Hinweise, falls die potentiellen Betrüger bei weiteren Neustädtern angerufen haben sollten. „Auch wenn man nicht darauf hereingefallen ist, wüssten wir gern davon, um den Umfang abzuschätzen“, sagt Polizeisprecher Martin Richter.

Ob die Täter - wie in mehreren früheren Fällen - mittels Technik auch die „110“ als Anrufernummer verwendeten, ist nicht bekannt. Geschickt versuchen sie in der Regel ihren Gesprächspartnern Informationen zu entlocken, auch durch gezieltes Verunsichern oder Ängstigen, etwa durch angebliche Hinweise auf Einbruchsgefahren. Meist bieten sie dann an, die Wertsachen in Sicherheitsverwahrung zu nehmen.

Die Polizei ruft nach eigener Aussage nie mit der Nummer 110 an. Experten raten, bei entsprechenden Anrufen sofort aufzulegen und auf keinen Fall Informationen zu eigenem Vermögen zu geben. Erst recht sollte nichts Wertvolles an fremde Personen übergeben werden. Stattdessen sollte umgehend die Polizei informiert werden.

Im Neustädter Land gab es zuletzt im März 2019 einen erfolgreichen Betrug durch falsche Polizeibeamte. Ein 90-Jähriger war dabei in zwei Anläufen um rund 13.000 Euro gebracht worden (wir berichteten). Er hatte das Geld an einem verabredeten Ort deponiert und war erst zu spät misstrauisch geworden, als die vereinbarte Rückgabe nicht stattfand. Wenige Wochen vorher war eine Neustädterin auf einen falschen Bankmitarbeiter hereingefallen und hatte so rund 3.000 Euro ihrer Ersparnisse eingebüßt. Der Mann hatte ihr berichtet, von ihr eingezahltes Geld sei Falschgeld gewesen, das sie abholen und in ihrem Briefkasten deponieren sollte. Erst als sie ein zweites Mal bei der Bank erschien und betont kein Falschgeld haben wollte, wurde eine Bankmitarbeiterin hellhörig und der Schwindel flog auf.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2402 vom 15.01.2020