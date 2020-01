Feiern Evensen und Metel 2021 ihr 800-jähriges Bestehen?

Dieses Jahr feiert schon Suttorf

Neustadt (r/dgs). Für Historiker ist es nicht immer leicht, den wirklich „echten Geburtstag“ einer Stadt oder eines Dorfes herauszufinden. Aber egal, ob nun ein Jahr früher oder später - eine Jubiläumsfeier ist immer eine gute Gelegenheit, als Dorfgemeinschaft zusammen zu kommen, um zurück in die Geschichte, aber auch voraus in die Zukunft zu blicken.

In Otternhagen, aber auch in Schneeren oder Wulfelade ist dieses Unternehmen vor Jahren bereits gut gelungen. Für die Dorfgemeinschaft von Scharrel war die 900-Jahr-Feier ebenfalls ein gelungenes Ereignis. Man feierte stolze 100 Jahre mehr als die Kernstadt und weitere Dörfer im Neustädter Land, aber auch weniger als die (heute) 1.035 Jahre alten Dörfer Basse oder Mandelsloh. Dennoch schlug der Bezug auf eine Urkunde aus dem Jahr 1115 fehl. Die Verfasser der Ortschronik beriefen sich damals auf die Urkunde eines bereits verstorbenen Neustädter Historikers.

In diesem Jahr steht das Dorfjubiläum in Suttorf an, Metel und Evensen könnten 2021 folgen. In Metel stammt die älteste Erwähnung aus dem Jahre 1221. In einer Urkunde des Hochstiftes Hildesheim wird ein Wicboldus de Metelen erwähnt. Über das Dorf liegen bisher nur eine ungedruckte Ortschronik des früheren Lehrers Wilhelm Canenbley aus den 1950er Jahren und eine Festschrift des Schützenvereins vor.

Auch Evensen wird im Zeitraum 1221 bis 1232 als Euenedesen im Calenberger Urkundenbuch aufgeführt. Der Stadtteil kann aber, anders als Metel, beim Blick zurück auf die historischen Arbeiten von Walter Frömling und Eberhard Doll zurückgreifen.

