„Die Wertschätzung fehlt“

Bordenaus Feuerwehrleute warten weiter auf neues Fahrzeug

Ortsbrandmeister Dirk Neugebauer (2.v.li.) mit den Geehrten und Beförderten sowie dem stellvertretenden Stadtbrandmeister Christian Brandt. Foto: Feuerwehr vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Bordenau (os). Die 38 aktiven Brandschützer der Ortsfeuerwehr bewältigten 2019 22 Einsätze, hatten einen Großbrand im eigenen Dorf, rückten nach Neustadt aus und mussten auch einen Toten bergen, so berichtete Ortsbrandmeister Dirk Neugebauer bei der Jahresdienstversammlung. Auf ein neues Einsatzfahrzeug warten sie aber weiterhin. Der Ortsrat hatte die Anschaffung erneut in seine Haushaltsanträge aufgenommen, die Stellungnahme der Verwaltung lässt wenig Spielraum für Hoffnung. „Geld war eigentlich im Haushalt 2019 vorgesehen, aber da tut sich in den nächsten Jahren wohl nichts“, befürchtet Neugebauer. „Ein neues Fahrzeug könnten wir zwar unterbringen, aber einem Normstellplatz entspricht das nicht“, weiß Bordenaus Feuerwehrchef. Genau das sei aber nötig, hatte die Verwaltung bei einem Vor-Ort-Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten im September 2018 mitgeteilt. Zwischenzeitlich ruderte die Stadt zurück. Eine Ausnahmegenehmigung sei nur noch nach erfolgtem Baubeginn möglich, heißt es auf Anfrage der NZ. Zum Zeitplan verweist die Verwaltung auf Projekte in Mandelsloh und Borstel, die noch vorher abzuarbeiten seien, danach stehen dann Scharrel und Bordenau an, laut einer entsprechenden Drucksache dürfte das aber nicht vor 2024 sein.

Selbst die Art des Fahrzeugs ist nicht unumstritten. Geplant ist derzeit ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF), das sieht Neugebauer für den „größten Ortsteil im ganzen Stadtgebiet“ aber als „ein bisschen mager“ an. „Die Wertschätzung fehlt“, ist nach seinen Worten der Eindruck der Bordenauer Brandschützer.

Positives gab es bei der Jahresdienstversammlung dennoch. Die Personalstärke ist gut, zu den Aktiven kommen zwölf Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 25 der Kinderfeuerwehr. Mit Detelef Hanebuth (40 Jahre aktier Dienst), Nico Panhans (25 Jahre aktiver Dienst) und Heinrich Egestorf (60 Jahre Mitgliedschaft) wurden drei Mitglieder geehrt. Nach entsprechenden Weiterbildung wurden Louis Neugebauer und Hendrik Werner zu Hauptlöschmeistern befördert, Alexander Kloztsche zum Oberlöschmeister, Lars Maiwald zum Hauptfeuerwehrmann, Dominik und Raphael Sager zum Oberfeuerwehrmann sowie Laura Töpke, Max May, Julian Reddert, Thorsten Schilder und Fabian Thierling zu Feuerwehrleuten.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2402 vom 15.01.2020