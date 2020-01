Der neue Westflügel am Schloss wächst

Optisch breiter als das Vorgängergebäude

Nach Fertigstellung werde der neue Westflügel sehr viel transparenter wirken, erklärt Anja Römisch von der Kulturstiftung der Region Hannover.

Neustadt (dgs). Ganz schön groß erscheint so manchem Betrachter der neue Westflügel am Schloss Landestrost. Beim Blick in den Schlosshof ist derzeit der Südflügel gar nicht zu sehen. „Das mag so wirken, ist aber im Endeffekt nicht so“, erklärt dazu Anja Römisch von der Kulturstiftung der Region Hannover. Die ist Bauherrin des Gebäudes. „Der Neubau steht fast auf den Fundamenten des alten Gebäudes“, versichert sie. Da das Untergeschoss später komplett verglast werde, wirke der Anbau bei Fertigstellung sehr viel transparenter.

„Wir lehnen uns an die Architektur der Weserrenaissance an“, betont Römisch, die gesamte Planung sei mit der Denkmalpflege abgestimmt. Der neue Westflügel werde mit drei Stockwerken plus Dach zwar höher als die ehemalige Stadtbibliothek, aber nicht höher als die historischen Schlossflügel, so die Geschäftsführerin weiter.

Insgesamt liege das Bauvorhaben gut im Plan. Im Frühjahr 2021 soll der über 3.000 Quadratmeter große Neubau fertig sein. Als Mieter zieht die Volkshochschule Hannover Land auf zwei Etagen ein. Das benachbarte Amtsgericht mietet ebenfalls zwei Stockwerke.

Noch ungeklärt ist weiter die Parkplatzsituation, da im Schlosshof nach Abschluss der Bauarbeiten keine Autos mehr abgestellt werden sollen. Hier sucht die Stadt nach einer Lösung.

Ausgabe-Nr. 2402 vom 15.01.2020