Ortsrat fordert Konzepte für die Nachnutzung von freiem Gelände

Die Zukunft des ehemaligen Freibadgeländes ist derzeit ebenso ungewiss, ...

... wie die des Veranstaltungszentrums Leinepark, in dem noch VHS und Stadtbibliothek untergebracht sind.

Neustadt (tma). Beim Haushalt soll sich noch mehr bewegen: Der Ortsrat fordert Nachnutzungskonzepte für Freibadgelände an der Suttorfer Straße, Veranstaltungszentrum (VZL) und der Feuerwehrstandort an der Lindenstraße. „Das Balneon und das neue Feuerwehrzentrum sind tolle Entwicklungen für Neustadt, nun wollen wir aber auch eine Debatte darüber beginnen, wie die Flächen nachgenutzt werden können“, so Ortsbürgermeister Johannes-Jürgen Laub. „Etliche guten Ideen“ seien ihm zu dem Thema bereits vorgetragen worden - etwa von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Er hat daher ein Gespräch zwischen dem Ortsrat und deren Geschäftsführer, Uwe Hemens, vereinbart.

„Vorstellbar ist aus meiner Sicht vieles, neben einer wirtschaftlichen Entwicklung brauchen wir auch eine große Veranstaltungsstätte, einen Versammlungsort für Vereine und die unterschiedlichsten Formen von Wohnraum“, sagt Laub. Diskutiert wurden erste Lösungsansätze schon in der Bürgerwerkstatt des Integrierten Entwicklungskonzeptes (Insek). „Mit dem VZL geht nicht nur Raumpotenzial, sondern auch ein Identifikationsort verloren, für den Ersatz zu schaffen ist“, waren sich Bürger und Verwaltung einig. Doch konkrete Maßnahmen stehen aus, erst im April sollen einige Ideen vorgestellt werden.

Das geht Laub nicht schnell genug: Die freiwerdenden oder freien Flächen und die entstandenen Bedarfe sind aus seiner Sicht bedeutend für die Innenstadt, weshalb er „den Diskurs über diese Themen befeuern“ möchte. „Bei den vielen guten Ideen, die bisher schon von vielen Bürgern in beiläufigen Gesprächen an mich herangetragen wurden, bin ich mir in jedem Fall sicher, dass die Nachnutzung der genannten Fläche auch wieder eine Bereicherung für Neustadt wird“, erklärt der Ortsbürgermeister.

