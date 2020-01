Wirtschaftsstandort Neustadt - Vorteile in drei Minuten verpackt

Wirtschaftsförderung wirbt mit neuem Film

Viele Infos in drei Minuten zeigt der neue Imagefilm für den Wirtschaftsstandort Neustadt, ...

... den Wirtschaftsförderer Uwe Hemens vorstellte und für den Mirko Bartels gefilmt hat. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Den Wirtschaftstandort positiv darzustellen und Informationen lebendig vermitteln - das ist das Ziel eines Drei-Minuten-Films, den die Wirtschaftsförderung am Montag veröffentlicht hat. Zielgruppe sind Unternehmen auf der Suche nach neuen Standorten, kurz und kompakt sollen nicht nur wirtschaftliche Vorteile Neustadts, sondern auch „weiche Faktoren“ wie ein angenehmes Wohnumfeld und gute Bildungseinrichtungen vermittelt werden. „Der Mix macht es“, sieht Wirtschaftsförderer Uwe Hemens die Vorteile seines Wirkungsbereichs - das schließt für ihn die Dörfer ausdrücklich mit ein.

„Die direkte Lage an der B 6, aber auch kurze Wege nach Hannover, zur A 2 und zum Flughafen Hannover“, sind für Hemens Pfunde mit denen Neustadt wuchern kann. Bald verfügbare Flächen, etwa durch eine zusätzliche Erweiterung des Gewerbegebiet Ost sollen so zu den starken Unternehmen, die am Rübenberge bereits ansässig sind, weiteren Ansiedlungen den Weg bereiten. Das ebenfalls in Erweiterung begriffene Friedrich-Löffler-Institut ist für Hemens eine Art Alleinstellungsmerkmal. „Erste Flächenanfragen sind da“, sagt er mit Blick auf die aktuelle Lage.

Der Film, den Fotograf und Videofilmer Mirko Bartels erstellt hat, arbeitet mit Zwischenüberschriften, verzichtet dafür auf Sprecherin oder Sprecher. „So kann man ihn auch auf Messen oder Veranstaltungen laufen lassen“, so der Wirtschaftsförderer. Das mehrere Stunden umfassende Rohmaterial auf drei Minuten zu verdichten war eine echte Herausforderung.

Der Clip ist im Stadtportal unter „Wirtschaft“ zu finden: www.neustadt-a-rbge.de/internet/live/Wirtschaft - demnächst auch bei Youtube.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2402 vom 15.01.2020