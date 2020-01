Angelverein „scheitelt“ Kopfweiden

Biber setzt Beständen zu

Bordenau (r/os). Kopfweiden sind ein altes Kulturgut. „In der heutigen Landschaft bieten sie Rückzugsräume und Brutmöglichkeiten für eine Vielzahl von Insekten sowie Vögeln und Fledermäusen“, sagt Holger Machulla, Vorsitzender des Angelvereins Neustadt. Damit sie nicht auseinanderbrechen und der Lebensraum so gefährdet würde, müssen die Bäume aber gepflegt werden. Das haben Mitglieder wie in jedem Jahr an einem der Gewässer des Vereins erledigt, dieses Mal am Leine-Altarm nahe des Bordenauer Fährhauses. Unter Leitung von Frank Ritter waren einige Aktive mit Motorsägen am Werk oder halfen beim Aufräumen.

In der Vergangenheit wurde der Kopfweidenschnitt zum Flechten von Körben und als Baumaterial in Fachwerkhäusern genutzt. Die Angler legen aus den abgeschnittenen Trieben meist sogenannte Benjeshecken an. „In diesem Jahr ist geplant, Kopfweiden nachzustecken, da das zweite Wappentier des Vereins, der Biber, erhebliche Lücken in die Kopfweidenbestände gerissen hat“, berichtet der Vorsitzende.

„Wir Angler betrachten bei den Pflegearbeiten an den Gewässern immer den gesamten Bereich, um in unserer immer enger werdenden Kulturlandschaft möglichst vielfältige Lebensräume zu schaffen und zu erhalten“, sagt Machulla.

