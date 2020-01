Sportpreis-Auszeichnung für „die Buntgemischten“ vom TSV

Integration wird hier groß geschrieben

Neustadt (r/os). Bereits am Donnerstag vor Weihnachten wurde im Rahmen eines Handballspiels der TSV Hannover-Burgdorf „Recken“ in der Tui-Arena der „Sportpreis 2019“ verliehen. Zum fünften Mal lobte die Region Hannover in Zusammenarbeit mit der „SportRegion Hannover“ diesen Wettbewerb für Vereine aus, mit dem die gesellschaftliche Bedeutung des Sports und die Arbeit der in den Vereinen ehrenamtlich Tätigen in besonderem Maße gewürdigt werden sollen. Die Projekte sollten sich dem Gesichtspunkt „Soziales Engagement“ widmen, beispielsweise integrative oder inklusive Aktionen, Sport mit Älteren oder auch kulturelles Miteinander.

Der TSV Neustadt hatte sich mit dem Projekt „Die Buntgemischten“ (Foto) beworben. Dabei handelt es sich um eine Reha-Sportgruppe für Kinder mit unterschiedlichen Handicaps, etwa körperlicher oder geistiger Art sowie ADHS. „Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, sich mit Freude angstfrei bewegen zu können. Sie setzen sich dort mit den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auseinander, was Hemmungen und Ängsten entgegenwirkt und zu einer stabilen Persönlichkeit führt“, so die verantwortliche Übungsleiterin Susanne Smieja. „Die gegenseitige Rücksichtnahme, die Akzeptanz aller untereinander, der große Spaß an der Bewegung zeichnet diese Buntgemischten aus“.

Den ersten Platz belegte der TSV Germania Arpke. Jugendliche des Vereins organisierten in den Grundschulen in Immensen und Arpke jeweils einen Sportabzeichentag. Der zweite Platz ging an den DAV Sektion Hannover, der sich mit dem Angebot „Klettern spezial“ für Menschen mit Einschränkungen um den Sportpreis beworben hatte. Foto: (r).

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1087 vom 11.01.2020