„Baumanns Lenchen“ feiert 100. Geburtstag

Nur einmal heimatliche Gefilde verlassen

Jubilarin Magdalene Baumann (vorn) im Kreise ihrer Lieben, (v.li.) Gerhard und Irmtraut Baumann, Elisabet Rabe, Claudia und Werner Homann. Foto: Ritter vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Nöpke (jr). Magdalene Baumann geborene Rabe, die in ihrem Wohnort Nöpke als Baumann‘s Lenchen bekannt ist, wird am heutigen Samstag 100 Jahre alt. Sie feiert ihren Ehrentag im Familienkreis mit einem gemeinsamen Mittagessen im örtlichen Gasthaus.

Es gibt nur wenige Menschen, denen es vergönnt ist, so viele Sommer und Winter kommen und gehen zu sehen. Doch Magdalene Baumann ist eine von ihnen. Sie hat einen Weltkrieg überstanden, die Trennung und Wiedervereinigung von Deutschland, die Eröffnung des Freibades, die Schließung der Ziegelei und der Schule sowie den Stillstand der Mühlenflügel miterlebt. Als Jüngstes von fünf Kindern wuchs die Jubilarin auf dem elterlichen Bauernhof in Nöpke auf. Auf diesem gab es täglich viel zu tun. Die Arbeit in Haus und Garten, mit Kühen, Schweinen, Pferden und Hühnern bestimmte den Tagesrhythmus. Nach dem Besuch der Hauswirtschaftsschule in Nienburg war die junge Frau gut gerüstet für die weitere Mithilfe auf dem Hof.

1944 ehelichte sie Wilhelm Homann und im darauffolgenden Jahr erblickte Sohn Werner das Licht der Welt. Doch ein langes Eheglück war dem jungen Paar nicht vergönnt und viel zu früh wurde die junge Magdalene Witwe. Aber das Leben ging weiter und auf Regen folgte Sonne. So ging sie im Jahr 1947 die Ehe mit Erich Baumann ein und die Familie vergrößerte sich prompt, denn Erich brachte Tochter Elisabet und Sohn Gerhard mit in die Ehe. Schon bald erfüllte das Paar sich den Traum vom eigenen Haus mit großem Garten in der Straße „Bigartenbruch“.

Rege kümmerte sich Magdalene um die Kinder, nähte ihnen Bekleidung, bestrickte die Familie mit Wollstrümpfen, sorgte sich um den Gemüsegarten, hielt das Haus in Schuss und pflegte nebenbei noch Mutter und Tante.

Einen Erholungsurlaub zwischendurch erlaubten die Baumanns sich nicht, schließlich hatten sie ja den Garten. Das war Arbeit und Erholung genug. Seit 20 Jahren ist die heute 100-Jährige nun erneut Witwe, doch meisterte sie ihr Leben auch weiterhin. Erst zum sechzigsten Geburtstag von Sohn Werner verließ die damals 85-Jährige einmal die heimischen Gefilde. Mit ihm und Schwiegertochter Claudia reiste sie ins Zillertal und kam sogar in den Genuss einen Blick vom 3.000 Meter hohen Hintertuxer Gletscher auf das Bergpanorama zu werfen. Auch interessierte sie sich sehr für die Arbeit der Bergbauern.

An diesem besonderen 11. Januar schaut Magdalene Baumann im Kreise ihrer Familie mit ihren drei Kindern, acht Enkeln, zehn Urenkeln und zwei Ururenkeln auf ein langes Leben zurück und darf sich glücklich schätzen, in einer so großen Familie gut aufgehoben zu sein.

