Region erlaubt Stellnetze im Steinhuder Meer - NABU sieht seltene Vögel bedroht

Zukünftig dürfen die Fischer etwa 15 Kilometer an Netzen auslegen

Mardorf (tma). Als „wider aller Vernunft“ und als „massiven Verstoß gegen internationale Richtlinien“ bezeichnet der NABU Niedersachsen das Vorgehen der Region Hannover, am Steinhuder Meer die Fischerei mit Stellnetzen zu erlauben. „Deutschland hat sich zum Schutz betroffener Vogelarten rechtlich verpflichtet und gleichzeitig dürfen Fischer seit November im Steinhuder Meer als einem von nur fünf Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung in Niedersachsen in der Summe bis zu fünf Kilometer Stellnetze aufstellen“, sagt der NABU-Landesvorsitzende Dr. Holger Buschmann.

Die Gefährlichkeit von Fischnetzen, in denen sich jährlich tausende Wasservögel verfangen und ertrinken, sei allgemein bekannt - auch die Behörden wüssten davon. Buschmann weist darauf hin, dass im Steinhuder Meer bereits im vergangenen Winter in zwei - zusammen nur etwa 100 Meter langen - Netzen innerhalb von nur drei Tagen zwei streng geschützte Wasservögel, ein Stern- und ein Haubentaucher, gefangen wurden. Während der seltene Sterntaucher von einem Fischer ertränkt wurde, konnte der andere Vogel nach einer Meldung von aufmerksamen Passanten befreit werden. Nach Protest der Naturschützer wurden die Netze daraufhin zeitnah wieder abgebaut.

„Umso fragwürdiger“ sei deswegen die neue Erlaubnis. Die Region weist darauf hin, dass die umstrittene Fangmethode nicht den Erhaltungszielen und der Vogelschutzrichtlinie des erklärten Schutzgebiets widerspreche. Auch werde im Steinhuder Meer seit den 50er Jahren mit Reusen gefischt, die auch aufgestellt werden. Zudem habe man den Fischern Auflagen erteilt. Diese bewertet der NABU als „weitgehend unwirksame Scheinauflagen“. So sei unter anderem der Fang mit Stellnetzen nur in den Wintermonaten erlaubt. „Das ist aber genau die Zeit, in der sich die meisten Wasservögel auf dem See aufhalten und für deren Schutz zu Recht seit 1995 ein strenges Winterfahrverbot gilt“, erklärt Buschmann.

Er fordert die Region nun auf, unverzüglich das Aufstellen von Stellnetzen im Steinhuder Meer zu unterbinden. Auch das Land als Eigentümerin des Steinhuder Meeres sieht er in der Pflicht. „Das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium sind informiert und um schnelles Handeln zum Schutz der Vögel gebeten worden“, so der Vorsitzende. Die Fischerei sei auch mit umwelt- und vogelfreundlichen Fangmethoden möglich: „Zum Beispiel eine Befischung mit Zugnetzen, wie sie mehr als 15 Jahre lang praktiziert wurde.“

Ausgabe-Nr. 1087 vom 11.01.2020