Feuerwehr rückt zweimal aus: Bügelbrett in Flammen und Gasleck

Neustadt (r/tma). Am späten Montagabend gegen 22.20 Uhr ist die Ortsfeuerwehr Neustadt mit der Messwageneinheit der Stadtfeuerwehr zu einem Gasgeruch in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Marktstraße ausgerückt. Die Feuerwehr kontrollierte unter Atemschutz mit einem Messgerät die Luft im Gebäude. Ein Energieversorger wurde parallel dazu alarmiert und führte ebenfalls Messung durch. Im Bereich eines Frischemarktes stellte der Versorger schließlich eine messbare Gas-Konzentration fest. Die genaue Position eines potentiellen Lecks im Leitungssystem konnte nicht gefunden werden, weshalb der Hauptsperrabschieber geschlossen wurde. 25 Einsatzkräfte unter Leitung vom stellvertretenden Ortsbrandmeister Jan-René Stöver belüfteten anschließend das Gebäude.

Am frühen Dienstagmorgen um 4.58 Uhr sind die Brandbekämpfer der Ortswehr erneut alarmiert worden. An der Nienburger Straße brannten Wäsche, Bügelbrett und ein Teppich. Die Bewohner des Hauses sind durch die Rauchmelder geweckt worden und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Unter der Leitung von Zugführer Jan-Florian Krippner waren dabei 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen unterwegs.

