An der Königsberger Straße wird ein „Lieblingsmarkt“ gebaut

Neustadt (os). „Wir bauen ihren Lieblingsmarkt“ wird auf dem Bauschild stehen: Vorher muss aber der bisherige Edeka-Markt an der Königsberger Straße weichen. Verkauft wird noch bis Samstag, 11. Januar, frische Brötchen gibt es auch am Sonntagvormittag noch. Vom 20. Januar an rollen dann die Abrissbagger, vorher wird ausgräumt.

Anschließend entsteht auf dem Gelände ein moderner „Vollversorger“ wie das im Branchenton heißt. Gegenüber den jetzt 1.400 Quadratmetern Verkaufsfläche wird das Angebot deutlich wachsen. Mit zahlreichen Shops stehen etwa 1.000 Quadratmeter mehr zur Verfügung. Die werden für niedrige Regale und breitere Gänge genutzt, aber vor allem auch für ein deutlich reichhaltigeres Angebot.

Neben einer Fisch-Bedientheke wird es ab November 2020 auch frisch und selbst geräucherte Fleisch-, Fisch- und Käsespezialitäten geben. Ein deutliches Plus wird auch das Angebot mit regionalen -, Bio-, vegetarischen und veganen Produkten erfahren. Für noch schnelleren Service sorgen nach dem Neubau sechs Kassen, zusätzlich wird es „Easyshopper“ geben, die im Zusammenspiel mit dem eigenen Smartphone ein noch bequemeres Einkaufen ermöglichen. Auch die entspannte Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen lässt sich dann noch besser genießen, Bäckerei- und Café-Bereich werden deutlich wachsen - innen und außen.

Ab dem 6. Januar startet der Ausverkauf. Inhaber Andre Hanekamp hofft auf das Verständnis der Kunden, dass dann nicht mehr alles in gewohnter Fülle vorhanden sein wird. Seine große Hoffnung ist zudem, dass die Edeka-

Kunden treu bleiben und in der Übergangszeit den Markt an der Landwehr nutzen. „Der ist zwar etwas kleiner, aber wir halten mit häufigeren Lieferungen und mehr Personal dagegen“, verspricht er.

Entlassen wird nämlich keiner der 66 Mitarbeiter an der Königsberger Straße. Der dortige Marktleiter Alexander Dutt wechselt mit fast dem gesamten Team an die Landwehr. Lediglich einzelne Kollegen arbeiten während der Bauphase in den Hanekamp-Märkten in Rehburg und Nienburg. Im neuen Markt entstehen dann sogar 20 weitere Arbeitsplätze.

Besonderen Wert wird auf eine nachhaltige Bauweise gelegt. „Wir werden hier gezielt anfallende Abwärme der Kälteanlagen für das Heizen des Marktes nutzen. Die Kühlmöbel werden zur konstanteren Temperaturführung

mit Glastüren verschlossen und für die Beleuchtung setzen wir energiesparende LED-Systeme ein“, so Andre Hanekamp. Die Kunden werden im Markt kostenloses WLAN nutzen können. In der Planung sind auch die Anregungen und Bedenken der Nachbarn einbezogen worden. Solle es beim Erstellen des Neubaus dennoch zu Problemen kommen, stehen vor Ort der Bauleiter sowie der Geschäftsbereichsleiter der Baufirma Frank Eichstädt als „Kümmerer“ zur Verfügung.

