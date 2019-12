Strabs, Wohnimmobilien und Waffenrechtskontrollen sollen weg

SPD reicht mehrere Haushaltsanträge ein

Haben Ideen für den Haushalt: Ferdinand Lühring, Christina Schlicker, Josef Ehlert, Harald Baumann und Heinz-Günter Jaster vom Fraktionsvorstand der SPD. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Zum Jahresende hat die SPD-Fraktion im Rat noch eine ganze Sammlung von Haushaltsbegleitanträgen vorgestellt. Damit wollen die Genossen vor allem den städtischen Haushalt entlasten. Laut Fraktionschef Harald Baumann sammeln die Sozialdemokraten damit nun wieder „Erfahrungen in der Opposition.“ Nach seinen Worten sind „gute Sachen dabei. Wir wollen mal gucken, ob dann auch Sachargumente zählen“, sagt er in Richtung der neuen Rats-Mehrheit.

Das gilt etwa für eine Neubewertung der Gemeindestraßen. Die sollen künftig nicht mehr auf 25 Jahre abgeschrieben werden, sondern nach einer vorherigen Zustandserhebung eher länger. „Die Stadt Rinteln schreibt geteerte Straßen über 50 Jahre ab, gepflasterte über 35 Jahre“, sagt der finanzpolitische Sprecher Josef Ehlert. „Der Zustand der Straßen ist bei der Bilanzaufstellung 2010 festgehalten worden“, so Ehlert. Aktuell sollen zwischen 70 und 80 Prozent der städtischen Straßen abgeschrieben - aber noch längst nicht alle sanierungsbedürftig sein. Die Auswirkungen auf den Haushalt wären laut Ehlert aber deutlich.

Das Thema Straßen hat die SPD auch bei der überarbeiteten Neuauflage eines Antrages von Mitte 2019 im Auge. Die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs)soll abgeschafft werden - ohne die Grundsteuer dafür zu erhöhen. „Josef Ehlert hat das genau durchgerechnet“, so Baumann. Von jedem Euro, der erhoben wird, kommen nach Abzug der Personalkosten nur 17 Cent in der Stadtkasse an, so die SPD. Der personelle Mehraufwand durch Anwohnerversammlungen und ähnliches im Vorfeld sei dabei noch nicht einmal berücksichtigt.

Zu hohen Aufwand sehen die Genossen auch bei der Immobilienverwaltung. Deshalb sollen städtische Wohnimmobilien - etwa zur Flüchtlingskrise in großem Stil angekauft - an die Wirtschaftsbetriebe oder eine zu gründende Immobiliengesellschaft verkauft werden.

Sogar für nicht leistbar halten die Sozialdemokraten nötige Kontrollen zum Waffengesetz. Zwei Drittel einer Vollzeitstelle wollen sie durch die Rückgabe dieser Aufgabe an die Region Hannover einsparen - ein Punkt, dem die CDU erfahrungsgemäß eher kritisch gegenüber steht.

Eine Sport-Fitness-Karte soll nach SPD-Willen künftig aktive, ehrenamtliche Feuerwehrleute bei den Kosten für das eigene Sportprogramm entlasten, mit dem sie sich für ihre freiwillige Aufgabe fit halten.

Ein Pilotprojekt „Schulexpress“ soll Treffpunkte vor Grundschulen festlegen, von denen aus die Kinder zu Fuß gehen. Das soll die Elterntaxi-Problematik eindämmen.

Mit dem Programm „200 Bäume für 33 Ortsteile“ sollen entsprechende Pflanzungen zusätzlich zu vorgeschriebenen möglich werden - gleichmäßig verteilt auf alle Dörfer und analog dem „100 Bäume-Programm“ für die Kernstadt.

Die Rattenbekämpfung mit derzeit getesteten Fallentypen (wir berichteten) soll ebenfalls Eingang in den Haushalt finden.

Eine Container-Mensa für die Grundschule Poggenhagen wollen die Genossen mit einem entsprechenden Antrag unterstützen.

