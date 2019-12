Jabusch gibt sein Mandat auf

Dienstältester SPD-Ratsherr mit Finanzverstand

Neustadt (os). Er hat 63 Jahre lang für seine Heimatstadt gewirkt, zum Jahresende soll aber Schluss sein. Hans-Günther Jabusch, dienst- und jahresältester SPD-Ratsherr, gibt sein Mandat auf und zieht sich, wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag ins Privatleben zurück.

Jabusch hat 45 Jahre lang in der Verwaltung gearbeitet, zuletzt als Kämmerer. Anschließend zog es das langjährige SPD-Mitglied in die Politik. Dort war der Kernstädter nicht nur in Finanzfragen kompetenter Gesprächspartner. Von 2001 bis 2016 arbeitete er im Ortsrat mit, von 2006 bis jetzt im Rat. Als langjähriger Vorsitzender des Umwelt- und Stadtentwicklungs-Ausschusses lagen ihm auch Bauangelegenheiten sehr am Herzen.

„Es hat mir immer viel Spaß gemacht, meine Erfahrung in die Ratsarbeit einzubringen“, sagt Jabusch. Den Rathaus-Neubau sieht er als wichtigstes Projekt seiner politischen Tätigkeit. „Es war die richtige Entscheidung, das Rathaus in die Innenstadt zu bringen“, ist er nach wie vor überzeugt. „Ich habe in fast allen städtischen Gebäuden mal gearbeitet, da muss sich dringend etwas tun.“

„Wir werden seine ruhige, kopetente Art sehr vermissen“, sagt SPD-Fraktionschef Harald Baumann. Die Poggenhagenerin Gisela Brückner rückt für Jabusch in den Rat nach.

