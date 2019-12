Freundschaft hält seit dem Schüler-Austausch

Neustadt (os). Genau genommen sind es „erst“ vier Jahre die sich Kim Determann und Victoria Gallier kennen. Der Schüleraustausch des Gymnasiums Neustadt und der Schule „Lycee des Andaines“ hatte die beiden zusammengebracht - und eine Freundschaft entstehen lassen, die bis heute hält.

Erst vor einigen Tagen war Kim Determann wieder in Neustadts Partnerstadt La Ferté Macé zu Gast und feierte den 20. Geburtstag ihrer Freundin mit.

„Als wir damals in Frankreich angekommen sind, haben wir uns auf Anhieb verstanden“, sagt die Neustädterin. „Wir haben lange geredet, hatten uns auch viel zu erzählen und haben einfach gemerkt, dass es zwischen uns passt.“

Mittlerweile sprechen die beiden bei ihren Treffen aber nur noch französisch. „Victoria hat Deutsch weitgehend verlernt“, sagt Determann. Dabei hätte es an Übungsmöglichkeiten eigentlich nicht mangeln sollen, denn die beiden haben annähernd jeden Tag zumindest kurz Kontakt. Gesehen haben sie sich ebenfalls mehrfach, sowohl in Neustadt als auch in dessen französischer Partnerstadt in der Normandie - mehrfach etwa in Verbindung mit den gegenseitigen Besuchen über den Verein für internationale Beziehungen.

Ein Grund für die bevorzugte Sprachwahl könnten aber auch die überaus guten Französisch-Kenntnisse der jungen Deutschen sein. Die war nach dem Abitur 2017 im Rahmen von Auslandsaufenthalten auch in Frankreich und fand so auf einer dortigen Berufsmesse „ihren“ Studiengang. Der ist zweisprachig - deutsch-französisch natürlich - und begann in Metz, aktuell läuft er in Saarbrücken weiter. „Am Ende schließe ich mit einem Doppeldiplom ab“, sagt Kim Determann.

Ihre Freundschaft zu Victoria Gallier bleibt ein wichtiger Teil ihres Lebens. „Ich glaube schon, dass unsere Verbindung auch hält, wenn wir beide mal Familie haben“, sagt sie. Gallier wohnt mittlerweile bereits mit ihrem Freund zusammen.

Sehen werden sich die beiden nach bisheriger Planung spätestens im Frühjahr. Dann steht wieder ein Besuch im Rahmen der Städtepartnerschaft an. Kim Determanns Französischlehrerin von einst, Sabrina Laub, ist mittlerweile Vorsitzende des Vereins für internationale Beziehungen und freut sich besonders über nachhaltige Verbindungen wie diese, mit denen die Partnerschaft in kommende Generationen weitergetragen werden kann.

