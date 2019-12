Tod von mehr als 1.000 Schweinen: Justiz will Ermittlungen abwarten

Mardorf (tma). Der qualvolle Tod von hunderten Ferkeln in einem Stall (wir berichteten) wirft noch einige Fragen auf, der zuständige Staatsanwalt Thorsten Stein kann nach eigenen Angaben keine Details mitteilen, bis die zugehörigen Akten vollständig sind. „Das Veterinäramt hat dafür gesorgt, dass alle überlebenden Tiere gut versorgt werden“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. „Die gesunden Schweine wurden nun in einen anderen Stall des Betriebs gesperrt.“

Der betroffene Landwirt ist momentan nicht mehr dafür zuständig und befindet sich nach Informationen der Neustädter Zeitung in psychatrischer Behandlung. Der Verein zur Förderung der bäuerlichen Veredlungswirtschaf (VzF) schreibt in einer Mitteilung an alle Mitglieder, dass die Eltern des Beschuldigten seit Jahrzehnten bekannt sind und Landwirte „aus tiefster Überzeugung“ seien. „Wir bedauern zutiefst diese offensichtlich durch menschliches und technisches Versagen ausgelöste Katastrophe. Trotz alledem ist jeder Tierhalter verpflichtet, die Bedürfnisse der Tiere jederzeit sicherzustellen. Dieser schlimme Einzelfall sollte allerdings nicht dazu führen, dass die gesamte Schweinehaltung mal wieder in Frage gestellt wird.“

Grünen-Politikerin Ute Lamla schreibt zu dem Vorfall, sie stimme zu, dass „was in Mardorf geschehen ist, eine menschliche und auch für die Tiere eine Tragödie ist. Es ist schwer zu verkraften, für alle Beteiligten.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1083 vom 14.12.2019