Alles verboten am Teich im Neubaugebiet

Politiker signalisieren weitere Gespräche über Ausgleichsmaßnahme



Britta Domurath (li.) mit „Vide" und Simone Conrad mit „Josie" wollen die neuen Verbote nicht einfach hinnehmen.

Neustadt (os). Das Verbot ist deutlich: Auf vier Schildern rund um einen Teich im Neubaugebiet Auenblick sind nicht nur Symbole mit Schwimmer, Schlittschuh, Hund und Zelt durchgestrichen, der Schriftzug „Betreten verboten“ macht zudem deutlich, dass auch Menschen hier nichts zu suchen haben.

„Im Sommer haben da unsere Kinder gebadet und es waren ja auch zwei Stege da“, sagt Anwohnerin Maren Günther. Nicht nur ihr Hund badet gern im Teich, auch andere Hundehalter reagieren mit Unverständnis. „Das ist ohnehin schon eine der ganz wenigen Wasserflächen, in die Hunde bisher gehen konnten“, sagt Simone Conrad, die den kleinen See mit Hündin „Josie“ schon oft nutzte. „Viele kommen jeden Tag hierher“, hat Britta Domurath, bemerkt. Auch ihr Rüde „Vide“ liebt das Gewässer. „Das ist ja eigentlich etwas, wo man sich auch mal aufhalten kann“, sagt Maren Günther. Müll-Hinterlassenschaften sind aus ihrer Sicht natürlich nicht in Ordnung, Simone Conrad und weitere Nutzer haben dort auch schon Müll aufgesammelt. Bei allem Verständnis für Ausgleichsmaßnahmen finden zahlreiche Anwohner die Verbote ebenso wenig in Ordnung wie den Bereich zu vermüllen. Mit weiteren Hundehaltern wollen die drei Frauen die nächste Ratssitzung besuchen und zum Thema nachfragen.

Für die Schilder ist nach Aussage von Stadtsprecherin Nadine Schley die Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) zuständig, die bis zur Übertragung an die Stadt Eigentümerin ist. Das Gewässer sei allerdings eine Ausgleichsmaßnahme und als „naturnaher“ Teich auch nicht zum Baden von Mensch oder Haustier gedacht. Sie kündigte an, die Stadt werde das Gelände so herrichten, dass der Zugang deutlich erschwert werde.

Ob das so kommt, bleibt nun allerdings abzuwarten. Im Gespräch mit der Neustädter Zeitung äußerten Politiker aus dem Rat Unverständnis über die Maßnahme und kündigten auf breiter Front weitere Gespräch dazu an - zugestimmt hatten sie dem Bebauungsplan, der den Rahmen für dieses Maßnahme steckt allerdings - offensichtlich jedoch, ohne die jetzt getroffenen Auswirkungen zu kennen.

„Das war den Entscheidungsträgern so sicher nicht klar“, sagt Grünen-Politiker Godehard Kass. Er hält die Sache für „überdenkenswert“ und eine unglückliche Lösung. „Wenn ich so Städtebau mache, ist das am Bürger vorbei“, sagt er. Das sieht auch CDU-Ratsherr Heinz-Jürgen Richter so: „Man weckt erst Erwartungen und kommt dann mit Verboten.“ Er will das Thema ebenso neu diskutieren wie SPD-Ratsfraktionschef Harald Baumann, der eine „bürgernahe Lösung“ anstrebt. Peter Hake von der UWG ist ebenfalls verwundert, dem Mitglied des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses war diese Auswirkung so nicht bewusst. FDP-Ratsherr Thomas Iseke hatte bereits im Ortsrat zum Thema angefragt. „Mir wurde auf die Frage nach der Begehbarkeit geantwortet, das sei eine öffentliche Grünfläche“, sagt er. Seine Zustimmung sei nur unter dieser Maßgabe erfolgt. Iseke geht sogar noch einen Schritt weiter, er möchte den Teich gern als freie Bademöglichkeit angeboten wissen und würde auch Ortsratsmittel für nötige Arbeiten einsetzen.

Für die Zukunft erwarten gleich mehrere Politiker, dass die Auswirkungen solcher Maßnahmen auf dem Weg zur Entscheidung durch die Gremien auch thematisiert werden.

