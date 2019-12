Wenn der Fischmann richtig räuchert

Seltene Südwindlage und Weihnachtsgeschäft treffen zusammen

Neustadt (os). Beim Anblick der Teichwirtschaft an der Wunstorfer Straße hätte man kurz meinen können, es brenne dort. Passanten hatten das auch vermutet und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort läuft jedoch alles seinen - weitgehend - normalen Gang. Steffen Göckemeyer arbeitet das Weihnachtsgeschäft ab, besonders die Lachsforellen, die am heutigen Morgen im Rauch hingen, sind gefragt.

"Meistens haben wir hier ja Westwind, dann zieht der Rauch in den Wald", sagt er. Aktuell herrscht jedoch Südwind, überaus selten. So zog der Rauch in Richtung Hachland.

"Wenn man regionale Erzeugnisse möchte, müssen die eben auch hier zubereitet werden", sagt Göckemeyer und hofft auf Verständnis.

