Singen, sammeln, Segen bringen

Neun Sternsinger brauchen noch reichlich Verstärkung

Paul Schmidt (v.li.) war sofort klar, er wird wieder Sternträger sein und sicherte sich einen Stern. Liliane Stolle richtet ihrer Tochter Isabel die Krone. Angelina Nerling hat ihr perfektes Outfit bereits gefunden. Fotos: Ritter

Ben Schulz (v.li.), Paul Schmidt und Marc Bender schauen Miriam Bender beim Falten zu. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (jr). Die Vorbereitungstreffen der Sternsinger sind angelaufen. Die ersten Kronen und Königsgewänder der drei Weisen aus dem Morgenland wurden bereits ausgesucht.

Die Sternsinger Aktion 2020 steht unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und Weltweit“. Um gut über dieses Thema informiert zu sein, trafen sich die künftigen Sternsinger im Gemeindehaus der katholischen Kirche St. Peter und Paul und sahen einen Film, in dem die Hauptstadt Beirut vorgestellt wurde. Hierbei gewannen sie einen Einblick in unterschiedliche Problematiken des Landes. Am Beispiel syrischer Flüchtlingsfamilien, dem Wohnen und Leben in einem Land mit vielfältigen religiösen Ausrichtungen, ging es um die Frage, was der Schlüssel zu einer friedlichen Welt sein könne. Im Gespräch mit Gemeindereferentin Claudia Schwarzer, war man sich einig, dass der Weltfrieden mit einem Lächeln beginnt. Im Anschluss wurden Friedenstauben aus buntem Papier gebastelt und Lieder und Texte eingeübt.

Ein weiteres Vorbereitungstreffen steht am Donnerstag, 19. Dezember, in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr an. Treffpunkt ist das Gemeindehaus, Bischoff-Ketteler-Platz 2. „Wir brauchen unbedingt noch Unterstützung. Bisher haben wir erst neun Sternsinger und wir brauchen mindestens 30“, sagt Schwarzer und schaut auf die Garderobenstange, an der noch jede Menge festliche Königsgewänder hängen. „Auch Kinder anderer Religionen können bei uns mitmachen“, merkt sie an und hofft darauf, dass sich noch weitere Kinder und Jugendliche ein Herz fassen und sich an der Aktion beteiligen. „Das Sternsingen ist ein guter Beitrag, anderen Menschen zu helfen und etwas für den Frieden zu tun“, weiß sie sicher. Weitere Informationen erteilt die Gemeindereferentin unter Telefon 05032/913346.

Von Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Januar, werden die Sternsinger im Neustädter Land unterwegs sein. Der Sternsingergottesdienst mit der Kirchenband „Cusic“ findet am 5. Januar um 10.30 Uhr statt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1084 vom 21.12.2019