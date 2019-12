Personal gefunden: Krankenhaus eröffnet geriatrische Station im Januar neu

Oberarzt Dr. Salvatore Solinas leitet die Abteilung für Altersmedizin

Dr. Salvatore Solinas (Mitte) wird die Station für Akutgeriatrie im Klinikum ab Januar leiten. Die pflegerische Stationsleitung liegt bei Jenny Müller und Ute Radke (v.li.), in der hinteren Reihe sind Martin Langsdorf, Pflegedirektor (v.li.), und Dr. Markus Holtel, Ärztlicher Direktor. Foto: Klinikum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/tma). Am Klinikum gibt es bald wieder mehr Kapazitäten für Altersmedizin: Anfang Januar wird die Station für Akutgeriatrie mit neuer Leitung wiedereröffnet. Im Sommer musste diese vorübergehend geschlossen werden - dank einer vakanten Facharztstelle. 26 Betten waren betroffen, auch durch das Inkrafttreten gesetzlich vorgeschriebener Pflegepersonaluntergrenzen. Die Leitung entschied damals, das Personal auf andere Stationen zu verteilen, wo es aufgrund der neuen Regelungen dringend benötigt wurde.

„Die Personalknappheit insbesondere in der Pflege, unter der fast alle Krankenhäuser in Deutschland leiden, konnte in Neustadt auch durch Anwerbung ausländischer Pflegekräfte abgemildert werden“, so Klinikum-Sprecher Bernhard Koch. Neuer Oberarzt der Geriatrie wird Dr. Salvatore Solinas. Der aus Perugia in Mittelitalien stammende 53-jährige Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzqualifikation Geriatrie arbeitet seit fast zehn Jahren in Deutschland und war als leitender Geriater in Krankenhäusern in Bremerhaven und Waren an der Müritz maßgeblich am Aufbau akutgeriatrischer Abteilungen beteiligt. Die pflegerische Leitung der Geriatrie-Station liegt bei Ute Radke sowie Jenny Müller.

Die geriatrische Station nimmt bald wieder Patienten auf, die nach einem Krankenhausaufenthalt aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters - besonders ab 80 Jahren - noch eine altersmedizinische Nach- und Ergänzungsbehandlung benötigen. Der demografische Wandel führe dazu, dass heute in allen Gebieten der Medizin immer mehr alte Patienten behandelt werden, die auf spezielle ärztliche Hilfe angewiesen seien, schreibt Koch. „Die Geriatrie ist die medizinische Spezialdisziplin, die sich mit den körperlichen, geistigen, funktionalen und sozialen Aspekten in der Versorgung von akuten und chronischen Krankheiten, der Rehabilitation und Prävention alter Patientinnen und Patienten sowie deren spezieller Situation am Lebensende befasst.“ Häufig seien Patienten in der Station Senioren ab einem Alter von 65 Jahren.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2400 vom 18.12.2019