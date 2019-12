Neue Fallen töten schon 24 Ratten

Rabe will auf Fortsetzung nach der Versuchsphase drängen

Matthias Rabe und Heidi Sommer begutachten eine der Fallen im Abwasserkanal. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Ratten im und um den Erichspark geht es nachweislich an den Kragen. Ratsherr Matthias Rabe (SPD), der wie berichtet den Kontakt zu einer Schädlingsbekämpfungsfirma mit alternativen, giftlosen Fallen hergestellt hatte, lässt sich in kurzen Abständen über die dokumentierten Tötungszahlen informieren. „Eine Falle im Schmutzwasserkanal am Ende der Windmühlenstraße hat schon 16 Mal ausgelöst. Drei weitere waren zunächst in Regenwasserkanälen eingesetzt worden - mit insgesamt nur einer Auslösung. Mitte vergangener Woche wurden auch sie umgesetzt, waren bisher schon drei Mal in Aktion. Fünf weitere Ratten gingen in eine oberirdische Falle am Bauhof.

Rabe möchte nun erreichen, dass der Einsatz dieser Fallen fortgesetzt wird. Die SPD-Fraktion im Rat will dafür Haushaltsmittel bereitstellen lassen. Nach Rabes Informationen kostet eine Falle rund 1.600 Euro im Jahr, vollständige Wartung inklusive. „Die Effektivität ist ja schon nach kurzer Zeit belegt“, ist er sicher.

Wie berichtet, schießen bei den in Kanälen eingesetzten Geräten Bolzen mit 130 Stundenkilometern heraus, wenn Bewegungs- und/oder Wärmesensor ausgelöst werden. Weil die Bolzen sofort zurückfahren, stellen die Nager offensichtlich keinen Zusammenhang her. Die oberirdischen Fallen töten mit Strom.

Die SPD-Abteilungsvorsitzende Heidi Sommer spricht sich ebenfalls für die Fortsetzung des Falleneinsatzes aus. „Durch weniger Müll und Essensreste muss aber vor allem das üppige Nahrungsangebot reduziert werden“, sagt sie. „Da sind die Menschen gefordert.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2400 vom 18.12.2019