1.000 Schweine verenden grausam in einem Maststall in Mardorf

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Staatsanwaltschaft ermittelt

Von „Wertvollem Schweinebestand“ kann keine Rede mehr sein. In dieser Stallanlage in Mardorf verendeten über 1.000 Schweine.Fotos: Maibaum

vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Mardorf (dgs). „Ein Bild des Grauens“ bot sich Polizei und Veterinäramt am Sonntag in einer Schweinestallanlage in Mardorf. Die Tiere waren offensichtlich zu einem Großteil grausam verendet. Augenzeugen berichten von Kannibalismus und Notschlachtungen. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in Oldenburg gegen einen Landwirt aus Eilvese wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Stallanlage im Außenbereich des Dorfes gehört dem Mardorfer Landwirt Björn Niemeyer, der sie aber seit Juli an einen Eilveser Bauern verpachtet hat. Niemeyer selbst hat die Schweinehaltung in diesem Jahr aufgegeben. „In den ersten zwei Monaten hatte der Pächter dort gar keine Tiere eingestallt“, berichtet der Mardorfer. In den letzten Wochen allerdings habe er mehrfach versucht, mit seinem Pächter einen Termin vor Ort zu vereinbaren. Dieser sei jedoch nicht zustande gekommen. Am Sonntag habe er sich dann selbst Zutritt verschafft, so Niemeyer. Seither laufen die Ermittlungen.

Die Akten liegen inzwischen bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg, die mit ihrer Zentralstelle für Landwirtschaft zuständig ist für die gewerbliche Tierhaltung in ganz Niedersachsen.

Bis Redaktionsschluss konnte der zuständige Pressesprecher Thorsten Stein allerdings noch keine genaueren Angaben zu dem Fall machen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2400 vom 18.12.2019