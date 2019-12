Feuerwehrmann mit Gabelstapler verhindert Schlimmeres

Technischer Defekt - Kombi brennt völlig aus

Feuerwehrleute konnten den Wagen einer Kameradin nicht retten, wohl aber das Haus neben dem sie geparkt hatte.

Vesbeck (os). Durch sein beherztes Eingreifen mit einem Gabelstapler hat ein Feuerwehrmann am heutigen Montagnachmittag schlimmere Folgen eines Pkw-Brandes verhindert.

Die Fahrerin eines Mercedes-Kombi hatte den Wagen vor dem Haus an der Beekestraße abgestellt und dann Qualm bemerkt. Selbst Feuerwehrfrau, stellte sie schnell einen Brand im Motorraum als Ursache fest. Die alarmierten Kameraden aus Vesbeck und Helstorf unter Einsatzleitung von Kerstin Wilmes hatten den Brand schnell gelöscht Kontrolle, nachdem ein Vesbecker Feuerwehrmann das brennende Fahrzeug mit seinem Gabelstapler vom Haus weggezogen hatte und so Schaden am Gebäude verhindern konnte. Das brachte ein großes Lob für das beherzte Eingreifen von Ortsbrandmeister André Willer.

