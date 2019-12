Alles unter einem Hut beim Bürgerpreis

Landwirtschaft, Schauspiel und Lastwagenverkehr sind Ehrungsthemen

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast zusammen mit Bürgerpreisträger Volker Hahn. Fotos: Kemm

Die Vorsitzende der Jungen Union, Merle Struckmann, zusammen mit Jugendpreisträger Jannis Ruhnke.

Die Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft (li.) und stellvertretende Bürgermeisterin Christine Nothbaum (re.) ehrten zusammen stellvertretend für die Bürgerinitiative „Freie Fahrt B6" aus Basse Herbert Stoepper, Brigitte Trautmann und Iris Kahle.

Luttmersen (jk). Rund 16 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten ehrenamtlich. Fast jeder Zweite in Niedersachsen beteiligt sich in seiner Freizeit in Vereinen - ohne Entlohnung. Auch im Neustädter Land ist dies nicht anders, hierfür vergibt die CDU schon zum 26. Mal den Bürger- sowie seit einigen Jahren den Jugendpreis für ehrenamtliche Arbeit.

Geehrt und gespeist wurde im Saal der „Oase“, mit William Barr hatten die Christdemokraten auch einen ehrenamtlich Tätigen gefunden, der den Abend musikalisch am Keyboard begleitete. Kirchenmusik sowie Jugendliche bei ihren Liedern auf dem Konfirmandenferienseminar am Keyboard zu unterstützen, gehört zu seiner Freizeitgestaltung. Zum Auftakt ehrte Ortsbürgermeisterin Silvia Luft die Bürgerinitiative „Freie Fahrt B6“ aus Basse für ihren unermüdlichen Einsatz, der „den Bewohnern des Dorfes einige unzumutbare Lebensumstände durch die Durchquerung des Dorfes von LKW ersparte“, so Luft. Stellvertretend für die BI nahmen Iris Kahle, Brigitte Trautmann und Herbert Stoepper das Präsent entgegen.

Die Vorsitzende der Jungen Union, Merle Struckmann, zeichnete den neuen Jugendpreisträger aus. Jannis Ruhnke begann bereits im Alter von zwölf Jahren mit seiner ersten Theaterrolle, damals noch im Stück „Rasmus und der Landstreicher“. Seither ist er bei der Waldbühne Otternhagen aktiv und hat seit 2014 das Amt des Jugendwartes inne. Ruhnke führt in einigen Kinderstücken Regie, leitet seit zwei Jahren die Technik und ist hauptverantwortlich für den Bühnenbau. Des Weiteren unterstützt er den Konfirmandenunterricht und ist im Schützenverein tätig. Für ihn sei das „Ehrenamt etwas Selbstverständliches“, sagte der Lehramtsstudent. Dort, wo heutzutage der Leistungsdruck das Leben der Kinder, die schon als junge Erwachsene gelten, bestimme, halte er das Ehrenamt und dessen Angebote als Zufluchtsort für sehr wichtig, führte Ruhnke aus.

Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast erwies sich als passender Ehrengast des Abends, die den neuen Bürgerpreisträger Volker Hahn seit Jahren kennt. Bevor sie vor zwei Jahren Ministerin wurde, war Otte-Kienast Landesvorsitzende der Landfrauen und lernte den Landvolk-Vorsitzenden aus Hagen als kompetenten Gesprächspartner kennen. Sie freute sich sehr, dass nun der Landwirt aus Hagen den Preis verliehen bekam. Hahn ist in vielen Sparten tätig: Seit 18 Jahren ist er im Kirchenvorstand und noch länger als Organist sowie als Bläser des Posaunenchores aktiv. Auch kurzfristig springe der Bürgerpreisträger ein, wenn am Vorabend des Gottesdienstes noch kein Organist eingeplant ist, erzählte Pastor Dirk Heuer aus Hagen. Wenn er das Instrument in der Hand hat, habe er einen klaren Kopf, könne aber auch besonders beim Pflügen seine Gedanken ordnen. Das Landvolk führt er auf Regionsebene an. Er merke, dass sich die Landwirte immer mehr in den Gesetzen verheddern und auch „im Spagat zwischen Anforderung und dem realen Leben am Preisscanner im Supermarkt zunehmend überfordert sind“. Somit sei es nicht nur „ein Beruf, sondern eben auch eine Berufung“ und er möchte mit seiner Arbeit den Kontakt sowie den Diskurs zwischen Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft stärken, so der Hagener.

Ausgabe-Nr. 1083 vom 14.12.2019