Verkehrshelfer sollen Schulwege sicherer machen

Auftaktveranstaltung am 22. Januar in der MES

Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann, Detlef Meese von der Verkehrswacht, Verkehrskoordinator Benjamin Gleue und Kommissariatsleiterin Anja Beermann hoffen auf Verkehrshelfer. Foto: (r).

Neustadt (os). Um die Schulwege im Neustädter Land sicherer zu machen, sollen vielerorts bald mit neongelber Warnweste und weiß-roter Kelle ausgerüstete Lotsen zum Einsatz kommen. Gemeinsam mit der Verkehrswacht Hannover informieren Polizei und Stadtverwaltung am Mittwoch, 22. Januar, in der Aula der Michael Ende Schule (MES) über die geplante Einführung eines ehrenamtlichen Schulweglotsendienstes. Beginn der öffentlichen Informationsveranstaltung ist um 18 Uhr.

In anderen Städten und Gemeinden sichern Verkehrshelfer, umgangssprachlich besser als Schüler- oder Elternlotsen bekannt, schon seit einigen Jahren den Weg zur Schule. Allein in Niedersachsen sind rund 4.000 ehrenamtliche Schulweglotsen aktiv. Zu ihren Aufgaben gehört es, Kinder vor Schulbeginn und nach Schulschluss sicher über Straßen zu führen oder an gefährlichen Stellen den Überweg abzusichern.

„Schulweglotsen tragen aktiv zu sinkenden Unfallzahlen bei“, sagt Pamela Hoffmann, Kontaktbeamtin der Polizei Neustadt. Nach Angaben der für die Ausbildung der Helfer zuständigen Verkehrswacht hat es seit der Gründung des Lotsendienstes im Jahr 1953 keinen einzigen schweren oder tödlichen Unfall an von Lotsen gesicherten Übergängen gegeben. „Es wäre toll, auch in Neustadt ein derartiges Angebot etablieren zu können. Mehrere Schulen haben mich bereits danach gefragt“, sagt Hoffmann.

In Hannover wurden durch ehrenamtliche Schulweglotsen durchweg positive Erfahrungen gemacht, wie Detlef Meese von der Verkehrswacht berichtet. „Die Verkehrshelfer werden von den Autofahrern akzeptiert“, sagt er. Meese bildet an drei hannoverschen Schulen jährlich 20 bis 25 Helfer aus. Am 22. Januar wird er interessierte Neustädter über Ausbildungs- und Einsatzmöglichkeiten sowie rechtliche Voraussetzungen informieren.

Klassische Lotsen sind Schüler, die mindestens 13 Jahre alt sind und bereits die 7. Klasse besuchen. Aber auch immer mehr Eltern, Großeltern oder andere Erwachsene engagieren sich als Schulweghelfer und sorgen durch ihren Einsatz dafür, den Schulweg für den Nachwuchs sicherer zu machen. „Grundsätzlich kann jeder mitmachen. Bedingungen sind eigentlich nur ein bisschen Wetterfestigkeit, Verlässlichkeit und dass man bereit ist, früh aufzustehen“, sagt Benjamin Gleue, Verkehrskoordinator der Stadt.

Der Einsatz als Verkehrshelfer ist ehrenamtlich, erfolgt freiwillig und unentgeltlich. Die Ausrüstung wird von der Verkehrswacht gestellt. Schulweghelfer arbeiten immer im Team, um sich gegenseitig abzusichern. Die Einsatzzeiten und -orte werden in Absprache mit der jeweiligen Schule festgelegt.

