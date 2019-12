Streit um Baugebiete geht weiter

Entscheidung aus dem Frühjahr droht im Ortsrat zu kippen

Setzen sich für das Baugebiet Wiekfeld hinter dem Combi-Markt ein (v.li.): Bodo Messerschmidt, Grundbesitzer Christoph Habermann und Sven Kanngießer.

Mandelsloh (tau). Im Ortsrat wird es am kommenden Donnerstag wohl zu einem Showdown kommen. Das Gremium will eine Empfehlung abgeben, wo ein neues Baugebiet entstehen soll. Bislang galt eine etwa fünf Hektar große Fläche hinter dem Combi-Markt (Wiekfeld) als gesetzt. Sie wird als „Neue Mitte“ beschrieben und fand bereits bei einem Grundsatzbeschluss im Februar eine knappe Mehrheit von 6:5 Stimmen im Ortsrat. Ein alternatives Bebauungskonzept im Norden Amedorfs (Steinhagen) soll demnach erst dann weiterverfolgt werden, wenn sich weiterer Wohnbedarf abzeichne, so die Beschlusslage. Die konkurrierenden Baugebiete gleichzeitig zu entwickeln, habe dagegen keinen Sinn.

Nun könnte es aber anders kommen, wie die Unterstützer des Projekts „Neue Mitte“ befürchten. So soll erneut der Versuch unternommen werden, die Entscheidung aus dem Frühjahr zugunsten des Konzepts Steinhagen zu kippen. Jedenfalls legen das Äußerungen der CDU-Fraktion nahe, die kürzlich über die Presse lanciert worden sind. Demnach habe ein Abweichler der CDU, der im Februar noch mit der SPD und damit für das Projekt Wiekfeld stimmte, nunmehr angekündigt, am kommenden Donnerstag anders entscheiden zu wollen.

„Das wäre ein enormer Vertrauensverlust“, sagte Bodo Messerschmidt vom Arbeitskreis Dorfentwicklung bei einem Ortstermin in dieser Woche. Bereits seit 1998 gebe es die Pläne zur Quartiersentwicklung hinter dem Combi-Markt. Das Gelände sei ideal, da bereits eine Zufahrt existiere und künftig eine sichere fußläufige Erreichbarkeit zum Einzelhandel, aber auch zu Schule, Kindergarten und Seniorenpflegeeinrichtungen mit Begegnungsstätte ermöglicht werde.

Entscheidend sei auch, dass Einigkeit unter den Eigentümern der zu bebauenden Flächen bestehe, so Messerschmidt. Sie tragen die vorliegenden Pläne der Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) mit. Dessen Geschäftsführer Sven Kanngießer stellte heraus, dass sich das Vorhaben sehr gut in die Umgebung einfügen würde. Als positive Randerscheinung nannte er auch die Absicht des Combi-Marktes, in den vorhandenen Standort weiter investieren zu wollen, was letztlich sowohl dem Einzelhandel als auch dem Neubaugebiet zugute käme.

Da das neue Baugebiet auch eine Fläche der Kirche nutzen würde, könnten zudem Fördermittel eines Fonds der Landeskirche zur gemeindlichen Quartiersentwicklung beantragt werden, ergänzte Messerschmidt. Er würde sich wünschen, wenn sich die Diskussion im Ortsrat an den Sachargumenten statt an politischen Erwägungen orientieren würde.

