Die Tafel steht jetzt auf eigenen Füßen

Bis zu 3,5 Tonnen Lebensmittel teilen die Tafel-Teams Woche für Woche an bedürftige Kunden aus.

Neustadt (dgs). Die Kunden werden es wohl gar nicht bemerken - aber für die Verantwortlichen ist es ein wichtiger Schritt: Die Tafel in Neustadt steht jetzt auf eigenen Füßen und fungiert nicht mehr als Ausgabestelle der Nienburger Tafel. Ab sofort hat die evangelische Johannesgemeinde die Trägerschaft übernommen. Die Einrichtung sei seit der Gründung 2005 immer weiter gewachsen, berichtet Pastorin Anna Wißmann, da sei „ein höheres Maß an Selbstständigkeit von Vorteil“.

Trotzdem werde man auch in Zukunft gut und eng mit Nienburg zusammenarbeiten, „als Partner auf Augenhöhe“ betont die Vorsitzende der Tafel, Ulla Paczkowski. So werden die gesammelten Lebensmittel weiterhin von den Nienburgern angeliefert. „Das sind immerhin rund 3,5 Tonnen an jedem Montag“, weiß Jürgen Kassebeer, „Logistiker“ der Tafel. Der Lebensmittelmarkt in der Region sei bereits engmaschig aufgeteilt, da sei es schwer, eigenständig an Lebensmittel heranzukommen, erklärt er. „Ansonsten aber arbeiten wir als Ehrenamtliche weiter wie bisher“, betont Paczkowski. Insgesamt 65 Mitarbeiter, eingeteilt in vier Teams, „wuppen“ Woche für Woche die Lebensmittelausgabe. Was genau verteilt werden kann, wissen sie erst, wenn die Transporter entladen sind. Jeder der derzeit 140 Tafelkunden - zumeist stehen dahinter große Familien - muss einen Leistungsbescheid der Stadt oder der Agentur für Arbeit als Berechtigungsnachweis vorlegen.

Dass es „fair zugeht“, ist Wißmann und dem ganzen Tafel-Team wichtig. Dabei hilft vor allem das digitale System, das Kassebeer im Laufe der Jahre entwickelt hat. Damit es keine langen Warteschlagen gibt, sind die Kunden in fünf wöchentlich wechselnde Zeitgruppen eingeteilt. „So kommt jeder einmal in den Genuss erster zu sein“, macht Kassebeer deutlich.

Gerade in den Wochen vor Weihnachten laufen wieder viele Spendenaktionen. Rewe und Edeka packen speziell Tüten für die Tafel oder bieten den „Ein Teil mehr“-Kauf an, damit auch Grundnahrungsmittel wie Nudeln oder H-Milch ausgegeben werden können.

„Wir haben inzwischen ein gutes Netzwerk an Spendern aufgebaut“, freut sich Paczkowski. So erhält jedes der über 170 Tafelkinder zu Weihnachten ein Geschenk im Wert von 20 Euro, entsprechende Wunschzettel wurden vorher eingesammelt.

Tafel derzeit im katholischen Gemeindehaus

Seit 2005 gibt es die Tafel vor Ort, bisher als Ausgabestelle der Tafel Nienburg. Mit dem Abriss des Gemeindezentrums am Wacholderweg zog die Tafel vorübergehend ins katholische Gemeindehaus am Bischof-Ketteler-Platz um, wo immer am Montag Ausgabe ist. Jetzt eigenständig, zählt Neustadt zum Dachverband von Tafel Deutschland, dem bundesweit 940 Einrichtungen angehören. Wenn das neue Gemeindehaus fertig ist, wird die Tafel wieder in der Johannesgemeinde ansässig.

