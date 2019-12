Mehr ein Symbol: Rat will höhere Wasserförderung in Schneeren

Nitratärmeres Wasser soll zugemischt werden

Neustadt (os). In Sachen Trinkwasser muss dringend etwas passieren im Neustädter Land - soweit sind sich alle Ratsfraktionen einig. Welcher Weg dorthin der richtige ist, wird schon nicht mehr ganz so einheitlich gesehen, trotzdem wurde am Donnerstagabend ein „Antrag Gutes Wasser“ beschlossen, den der Bürgermeister jetzt an Regionsrätin Christine Karrasch senden soll. Darin unterstützt der Rat die beantragte Förderung von 3 Millionen Kubikmeter Trinkwasser durch die Harzwasserwerke - mit dem Ziel, die rund 500.000 Kubikmeter Mehrförderung gegenüber der aktuellen Menge mit dem vom Wasserverband Garbsen-Neustadt (WVGN) im Wasserwerk Hagen gewonnen Wasser zu mischen. So soll der Nitratwert von derzeit 42 Milligramm gesenkt werden, er liegt bereits dicht am Grenzwert von 50 Milligramm je Liter.

„Wir brauchen dieses Wasser“, hatte SPD-Ratsherrin Christina Schlicker betont. „Wir sind dafür verantwortlich, dass wir Bürgern gutes Wasser liefern.“ Dabei ist den Ratsmitgliedern nicht komplett klar, zu welchen Bedingungen die Mischung möglich ist. WVGN-Geschäftsführer Stephan Schumüller hatte dem Rat schon einmal erzählt, diese sei technisch nicht möglich, offensichtlich gibt es aber auch andere Informationen.

CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner stellte zwar klar, dass die Forderung der Stadt im Verfahren keinen Einfluss haben dürfe, sondern bestensfalls symbolisch sei, die Mehrheitsgruppe aus Christdemokraten, Grünen und UWG trug sie aber mit. Nur Ute Lamla (Grüne) enthielt sich mit dem Verweis auf Gutachten, die sinkende Wasserstände im Moorbereich nachweisen sollen. Zudem müsse mehr auf Seiten der Landwirtschaft getan werden. Ihr Fraktionssprecher Manfred Lindenmann betonte die Dringlichkeit eines Handelns: „Die Bürger erwarten sofort Verbesserungen.“ Auch er favorisiert weitere Kooperationen mit Landwirten. Deren Ergebnisse sind aber erst in Jahrzehnten spürbar.

Für Sebastian Lechner ist der Weg über die Harzwasserwerke zudem keine Einbahnstraße. Auch die Stadtnetze gelte es in den Blick zu nehmen. Die liefern nitratfreieres Wasser für die Kernstadt, Suttorf und Poggenhagen.

