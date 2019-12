Bahnübergang Himmelreich bis Montagabend gesperrt

Busse fahren verändert - auch im Schulverkehr

Himmelreich (r/tma). Die Deutsche Bahn lässt den Bahnübergang sanieren. Dafür wird die Himmelreicher Straße auf Höhe der Schranke für ganze vier Tage voll gesperrt.

Die Arbeiten begannen am Freitag und sollen am Montag, 9. Dezember, gegen 19 Uhr beendet sein. Während dieses Zeitraums ist der Bahnübergang Himmelreich aus keiner Richtung passierbar. Auch Radfahrer und Fußgänger können diesen nicht überqueren.

Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet: Aus Richtung Hagen kommende Fahrzeuge können in Eilvese auf die Bundesstraße 6 (B 6) auffahren oder über Empede nach Neustadt gelangen. Der aus Neustadt über die Nienburger Straße in Richtung Norden fahrende Verkehr wird ab Himmelreich über die B 6 bis Eilvese umgeleitet. Radfahrer können den Radweg entlang der B 6 nutzen.

Durch die Sperrung ergeben sich auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Auf der Linie 830 werden die Haltestellen Himmelreich und Eilvese/Hüttenkrug nicht bedient, für letztere muss auf die Linie 840 ausgewichen werden. Die Schulfahrten der regiobus Linie 850 werden nicht über Himmelreich durchgeführt, sondern über die Leinstraße. Die Fahrt, die um 7.31 Uhr an der Haltestelle Empede/Himmelreicher Straße einsetzen soll, setzt um 7.34 Uhr an der Haltestelle Empede/Ortsmitte ein. Die Haltestellen Himmelreicher Straße, Himmelreich (Schranke) und Empede/Weinbergstraße werden nicht bedient. Schulkinder, die an der Haltestelle Empede/Himmelreicher Straße einsteigen möchten, werden mit einem Dienst-Pkw zur Schule und von der Schule nach Hause befördert. Für die Haltestelle Empede/Weinbergstraße kann die Haltestelle Empede/Ortsmitte ersatzweise genutzt werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1081 vom 30.11.2019