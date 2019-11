B 6 bis Montagmorgen in Richtung Hannover voll gesperrt

Auch von Donnerstag auf Freitag ist der Bereich dicht

Garbsen (os). Von Samstag, 22 Uhr bis Montag 5 Uhr ist die Bundesstraße 6 zwischen den Kreuzungen Schützenstraße und Gutenbergstraße im Bereich Garbsen-Meyenfeld in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Grund sind aufwendige Fahrbahnsanierungen im Kreuzungsbereich. Ein Abbiegen in die Gutenbergstraße ist in beiden Richtungen unmöglich.

Der Verkehr in Richtung Hannover über die Molkereistraße, Knoppelknechtsdamm und Phillip-Reiss-Straße im Stadtgebiet Garbsen umgeleitet.

Witterungsbedingt kann es zu zeitlichen Verschiebungen bei den Arbeiten kommen, die von der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr beauftragt wurden. Von dort wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Schon in der Nacht von Donnerstag, 14., auf Freitag, 15. November, wird der Bereich zwischen 22 und 5 Uhr voll gesperrt, es gelten die selben Umleitungen.

