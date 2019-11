Nicht abwenden, hinschauen!

Gedenken an Reichspogromnacht mit Marsch zum Mahnmal

Gegen jeden Antisemitismus: In einem stillen Marsch zogen Teilnehmer der Gedenkveranstaltung zum Mahnmal „Zwischen den Brücken".

Neustadt (os). Fast 90 Teilnehmer, darunter Vertreter von christlichen Kirchen und muslimischer Gemeinde sowie aus allen Bereichen der Stadtgesellschaft haben am 71. Jahrestag der Reichspogromnacht auch dem Schicksal der Neustädter Juden gedacht. In einem stillen Marsch zogen sie vom Standort der früheren Synagoge an der Mittelstraße zum Mahnmal „Zwischen den Brücken“.

Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte erinnerte daran, dass der Standort auch deshalb passend sei, weil an der nahen Löwenbrücke bei deren Sprengung kurz vor Kriegsende im April 1945 der letzte Jude in Neustadt getötet wurde - ein britischer Rekrut.

Der Historiker sprach aber auch einmal mehr über falsche Geschichten, die über den Verbleib der Neustädter Juden erzählt wurden - erzählt um zu verharmlosen. Vor einem Jahr war das Mahnmal eingeweiht worden, das drei Schülerinnen des Gymnasiums schon vor vielen Jahren entworfen hatten. Viel Zeit und bürgerschaftliches Engagement waren nötig bis zur Umsetzung.

Bürgermeister Dominic Herbst erinnerte in seiner Ansprache an Kritik zum Mahnmal. Jemand hatte geschrieben, dafür sei Geld da, aber die Straßen seien verwahrlost. „Ich finde es schlimmer, wenn Menschen verwahrlosen“, sagte er mit Blick auf die höhere Einstufung von Straßenzuständen. Nach einer Aufzählung von Gewalttaten gegen jüdische Mitbürger in jüngerer Vergangenheit lautete sein deutlicher Appell: „Wir können nicht mit der Vergangenheit abschließen. Wir sollten uns nicht abwenden, sondern hinschauen.“ Brieden hatte in Bezug auf den Angriff gegen die Synagoge in Halle bereits gemahnt, solche Gewalttaten könnten jederzeit wieder passieren.

Mit zahllosen Blumen - meist Rosen - schmückten Teilnehmer der Gedenkveranstaltung zum Abschluss das Mahnmal.

