2,12 Promille: Fahrt endet an Mauer

19-Jähriger rammt Ampelmast

Der Ford eines jungen Mannes war schrottreife, nachdem er in Mauer und Zaun gekracht war.

Bordenau/Eilvese (os). Allein beteiligt auf gerader Strecke krachte ein 22-Jähriger aus Frielingen am frühen Samstagmorgen gegen eine Mauer mit Gartenzaun. Schon kurz nach dem Ortseingang an der Frielinger Straße hatte er gegen 2.15 uhr die Kontrolle über seinen Ford Fiesta verloren. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Autofahrer „erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand“, so der Polizeibericht. Ein Atemalkoholtest ergab 2,12 Promille. Der Mann war unverletzt geblieben, sein Auto hat jedoch einen Totalschaden. Die Feuerwehr Bordenau rückte aus, um auslaufender Betriebsstoffe zu binden.

Drei Stunden später krachte ein 19-jähriger Wachmann auf der Fahrt nach Hannover gegen einen Ampelmast am Aschenkrug/B 6-Auffahrt Eilvese. Aus bislang unbekannten Gründen war er von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Neustädter Krankenhaus transportiert. Der Pkw wurde stark beschädigt. Der Notdienst der Straßenmeisterei sicherte den Ampelmast.

