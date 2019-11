Polizei warnt vor „reisenden Handwerkern“

Überhöhte Preise für Dachrinnenreparaturen

Neustadt/Poggenhagen (r/dgs). Ein aufmerksamer Poggenhagener teilte der Polizei in der vergangenen Woche mit, dass er im Dorf Personen beobachtet habe, die Fotos von Häusern gemacht hätten. Die Personen wären mit einem Transporter unterwegs gewesen.

Die Polizei konnte das Fahrzeug stellen. Die drei Insassen erklärten, dass sie Dachrinnenarbeiten durchführten und legten auch eine entsprechende Reisegewerbekarte vor. Bei der Überprüfung der Personen ermittelten die Beamten, dass die „Handwerker“ bereits an verschiedenen Orten in Niedersachsen Dachrinnenreparaturen, teilweise ohne Auftrag und mit überhöhten Preisen, durchgeführt hatten.

In allen Fällen seien „horrende Beträge in bar“ verlangt worden, teilte die Polizei mit. Sie weist darauf hin, dass „reisende Handwerker“ in der Regel zu überhöhten Preisen und mit schlechter Qualität arbeiteten. Hauseigentümer sollten sich eher Handwerker im örtlichen Branchenbuch suchen.

