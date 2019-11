Wer hat den silbernen Zafira bemerkt?

Polizei hofft auf Hinweise zu verdächtigem Fahrzeug

Neustadt (os). Durch einen Zeugenhinweis wurde die Polizei auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam und landete einen Fahndungserfolg: In einem Opel Zafira, der am „Eichenweg“ aufgefallen war, fanden die Ermittler am Donnerstagabend Handschuhe und typisches Einbruchswerkzeug sowie eine Uhr.

Die Uhr gehört zur Beute aus einem Einbruch, der zwischen 25. Oktober, 18 Uhr und 28. Oktober, 10 Uhr, an der Lindenstraße verübt wurde. Der oder die Täter waren in ein Einfamilienhaus eingestiegen, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Dort erbeuteten sie verschiedene Uhren.

Die Beamten hoffen nun auf weitere Hinweise zu dem silberfarbenen Opel mit Hildesheimer Kennzeichen und möglichen Insassen. Sie schließen nicht aus, dass die überprüften Personen - möglicherweise unter Nutzung des Fahrzeugs - weitere Straftaten in Neustadt verübt haben könnten.

Hinweise werden beim Kommissariat in Neustadt unter Telefon 05032/9559-115 entgegengenommen.

