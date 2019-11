Opelfahrer nach Verfolgungsjagd gestoppt - kein Führerschein

Polizeistreife zwei Mal in 30 Minuten erfolgreich

Hagen/Himmelreich (os). Die Flucht eines 48 Jahre alten Mannes am Sonntagmittag war am Ende erfolglos. Die Polizei stellte ihn nach kurzer Verfolgungsjagd auf der Landesstraße 192. Der Mann war einer Streifenwagenbesatzung gegen 12 Uhr am Hagener Berg entgegengekommen. Die Beamten wollten ihn kontrollieren. Als sie den Streifenwagen wendeten, beschleuigte der Opelfahrer deutlich und versuchte, der Kontrolle zu entkommen. Mit bis zu 160 Stundenkilometern folgten die Polizisten dem fliehenden Autofahrer durch Eilvese, bevor er nach dem Abbiegen in die Weinbergstraße doch stoppte werden konnte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann am Steuer keine Fahrerlaubnis besitzt. „Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt“, so ein Polizeisprecher.

Direkt im Anschluss kontrollierte die selbe Streifenwagenbesatzung an der Leinstraße einen Ford, mit dem ein 22-Jähriger unterwegs war. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 0,68 Promille. „Gegen den Ford-Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen“, heißt es im Polizeibericht.

