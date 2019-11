Fehlinformation im Zug sorgt für Verwirrung

Bahnübergang wegen defekter Ampel gesperrt

Neustadt (os). Die Bürgerinitiative „Schranke weg“ hatte sich schon distanziert, bevor geklärt werden konnte, was wirklich passiert war: Nicht wegen angeketteter Demonstranten war der Bahnübergang an der Moordorfer Straße am Mittwochabend gesperrt, sondern wegen einer defekten Signalleuchte. In einem deshalb festsitzenden Zug war nach Aussage mehrerer Fahrgäste der Hinweis auf eine Demonstration erfolgt. Die Bahn war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Nachdem eine Neustädterin auf der Facebook-Seite der Bürgerinitiative ihrem Unmut wegen der angeblichen Aktion Luft gemacht hatte, distanzierte sich BI-Sprecher Ullrich Thies am Donnerstag von solchen Methoden. Unnötig wie sich zeigte.

Die Ampelleuchte am Bahnübergang hatte gegen 19.30 Uhr dauerhaft Rotlicht gezeigt, die Polizei deshalb letztlich den Bereich gesperrt. Züge fuhren nach einem ersten Stopp schließlich im Schritttempo an der Schranke vorbei. Dadurch kam es zu teils erheblichen Verspätungen. Gegen 21.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben, nachdem der Schaden repariert werden konnte.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1077 vom 02.11.2019