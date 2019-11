Wer keine Windkraft sät: Stadt verfehlt Klimaschutzziele bis 2020

Das Aktionsprogramm wird für zehn weitere Jahre erneuert

Neustadt (tma). Bei seiner Abschiedsrede bedauerte Ex-Bürgermeister Uwe Sternbeck wenige Dinge aus seiner Amtszeit, doch beim Thema Klimaschutz äußert er sich klar. „Windkraft hätte längst ausgebaut werden können, wenn nicht die deutsche Flugsicherung hinter internationalen Standards zurückbliebe“, sagt Sternbeck mit direktem Verweis auf Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Hintergrund ist, dass im Neustädter Land aufgrund veralteter Richtlinien in einem Radius von 15 Kilometern um das Drehfunkfeuer Nienburg keine Windkraftanlagen errichtet werden dürfen. Die Stromversorgung von mehr als 100.000 Haushalten wäre in dem Umfeld durch erneuerbare Energien möglich.

Dieser Ausfall von Baumaßnahmen macht sich auch zum Ende des Aktionsprogrammes Klimaschutz bemerkbar, das 2011 ins Leben berufen wurde. Auf die Nachfrage von Grünenpolitiker Dr. Godehard Kass im Umwelt- und Stadtplanungsausschuss, ob die Ziele bis zum Ende des Programmes erreicht würden, antwortet die Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung, Annette Plein „Wahrscheinlich lange nicht“. Das Ergebnis: Der Rat strich die Ergänzung „positiv“ aus der Bilanz. Genau kann die Verwaltung nicht sagen, ob die Kohlenstoffdioxid-Emissionen im Vergleich zu 2005 um die geplanten 40 Prozent gesunken sind - oder eben nicht. Um die Aufzeichnung dieser Werte kümmere sich der Klimaschutzbeauftragte, eine Stelle, die seit Februar unbesetzt ist. Bürgermeister Dominic Herbst und die „Sansibar“-Koalition wollen sich für einen neuen Beauftragten einsetzen.

Doch die Uhr tickt: „Ob wir beim Klimaschutz noch die Kurve kriegen, hängt von dem Ausbau der erneuerbaren Energien fest“, sagt Kass. „Bei den Windkraftanlagen gibt es einen Stillstand, durch die Flugsicherung ist das ein Verlust in Millionenhöhe - das ist auch ein Unfall der Stadtplanung.“ Die Lösung sieht der Schneerener in einem schnellen „Neueinstieg in die Flächenauswahl“, auch den Flughafen Hannover könne man einbeziehen, um zukünftig Pannen zu vermeiden. Auch die andere große erneuerbare Energie ist beim ehemaligen Solarmeister Neustadt in keinem guten Zustand. Während 2011 noch mehr als 3.000 neue Photovoltaikanlagen installiert wurden, waren es 2018 nur noch unter 500. Die Förderung der regenerativen Energiegewinnung mithilfe von Photovoltaikanlagen ist im Aktionsprogramm von 2011 als ein Kernthema verankert. Laut Kass könnte die konsequente Installation von Solaranlagen bis zu 70 Prozent der Energie im Neustädter Land abdecken. Er fordert eine Pflicht bei Neubauten durch städtebauliche Verträge und verweist als Beispiel auf Tübingen. „Das Klimaschutzprogramm wird von Rat und Verwaltung noch nicht gelebt“, sagt der Grünenpolitiker.

